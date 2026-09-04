Aumentaron las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires: así son los nuevos valores

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las sanciones por infracciones de tránsito tras la actualización del valor del combustible de referencia.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, las autoridades establecieron el costo de la Unidad Fija en $2281 para el bimestre correspondiente a septiembre y octubre, lo que derivó en subas de hasta casi un 1% respecto del período previo.

Nuevos montos para las infracciones más comunes

La actualización tarifaria repercute directamente en las infracciones más habituales cometidas en territorio bonaerense, las cuales se gradúan según la severidad de la falta y el rango asignado en Unidad Fija:

Negarse a realizar un test de alcoholemia : entre $1.140.500 y $2.737.200 (de 500 a 1200 UF).

Exceso de velocidad : oscila entre $342.150 y $2.281.000 (de 150 a 1000 UF).

Conducir sin seguro obligatorio : desde $684.300 hasta $2.281.000 (de 300 a 1000 UF).

Pasar un semáforo en rojo : varía entre $684.300 y $2.281.000 (de 300 a 1000 UF).

Circular con la VTV vencida : de $684.300 a $2.281.000 (de 300 a 1000 UF).

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes : entre $456.200 y $2.281.000 (de 200 a 1000 UF).

Circular en contramano o por la banquina : de $456.200 a $2.281.000 (de 200 a 1000 UF).

No usar cinturón de seguridad o casco : entre $228.100 y $1.140.500 (de 100 a 500 UF).

Mal estacionamiento: de $114.050 a $228.100 (de 50 a 100 UF).

Cómo se determina el costo y dónde consultar las faltas

El cálculo de la Unidad Fija toma como parámetro el precio promedio del litro de nafta de mayor octanaje relevado en la sede central del Automóvil Club Argentino de la ciudad de La Plata.

Los conductores pueden verificar la existencia de deudas o gestionar la descarga del libre deuda de sus vehículos ingresando a la plataforma web oficial de la Provincia de Buenos Aires, donde la búsqueda permite efectuar la verificación por número de documento o por dominio de la patente.