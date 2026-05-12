Aumentaron los casos de meningitis: cuáles son sus síntomas y qué recomiendan los especialistas

En lo que va de 2026 se registraron 172 casos de meningitis en el país, por encima de la mediana de 152 notificada para la altura de la misma semana epidemiológica en el período 2022-2025.

Los datos surgen del último Boletín Epidemiológico Nacional, que elabora de manera semanal el Ministerio de Salud.

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Las cifras refuerzan la necesidad de sostener la vigilancia sanitaria frente a una enfermedad que puede dejar secuelas irreversibles.

La meningitis consiste en la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, fundamentales para la protección del sistema nervioso central.

La afección puede ser causada por distintos agentes, como virus y bacterias, además de hongos y parásitos. No obstante, las formas bacterianas son las más severas y las que generan mayor preocupación desde el punto de vista sanitario.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

La enfermedad puede progresar rápidamente y provocar complicaciones graves, incluyendo daño neurológico permanente y hasta la muerte, especialmente en los grupos más vulnerables.

Los síntomas típicos son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental.

"Reconocer estos signos y consultar de forma precoz es clave para iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de secuelas", explicó el médico Enrique Casanueva (M.N. 55.133), infectólogo pediatra y jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral, según declaraciones consignadas por la agencia Noticias Argentinas (NA).

En ese contexto, la vacunación se posiciona como la herramienta más eficaz para prevenir las formas más graves de meningitis.

En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye varias inoculaciones para la prevención de las causas más frecuentes de meningitis bacteriana y son Meningococo (Neisseria Meningitidis), Neumococo (Streptococo pneumoniae) y Quíntuple o Pentavalente (protege contra el Haemophilous Influenzae tipo b).

"La vacunación oportuna permite no solo proteger a quien recibe la dosis, sino también disminuir la transmisión entre contactos cercanos. De hecho, en el caso del Meningococo, los adolescentes y adultos jóvenes presentan las tasas más altas de portación", finalizó Casanueva.