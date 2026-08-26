Aumento de agosto: a quiénes se les deposita la jubilación hoy, miércoles 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encara la recta final de su calendario de agosto de 2026. Este miércoles 26, el foco de las acreditaciones se desplaza hacia el segmento de haberes de escalas intermedias y superiores, completando la atención de miles de beneficiarios en todo el país.

Los fondos destinados a los jubilados quedan acreditados automáticamente desde las primeras horas de la jornada en la cuenta bancaria habitual, listos para ser utilizados con tarjeta de débito, transferencias electrónicas o extracción en cajeros.

¿Quiénes cobran su haber con aumento este miércoles 26 de agosto?





La liquidación de la fecha está reservada para el segundo tramo del esquema previsional:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: cobran los titulares con DNI terminados en 2 y 3.

Escalas intermedias: ¿Cómo se liquida el haber este mes?





Los ingresos de este grupo incluyen el reajuste por movilidad del 1,89% aplicado para el periodo de agosto.

Para quienes cobran valores por encima del piso mínimo pero no alcanzan el tope de cobertura garantizado, la ANSES liquida un bono proporcional de menor cuantía para equiparar el haber final.

¿Qué jubilados cobran hoy, miércoles 26 de agosto?

En tanto, las jubilaciones que superan el límite máximo establecido por el sistema reciben exclusivamente el haber básico actualizado de acuerdo a la ley.

Pasos para revisar el recibo de sueldo antes de ir al cajero





Si querés confirmar los conceptos liquidados (descuentos, obra social o montos netos), podés revisar la liquidación sin salir de tu casa: