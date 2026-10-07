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Miércoles, 7 de octubre de 2026

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Aumento de ANSES en octubre: cómo quedan la jubilación mínima y el haber máximo

Las jubilaciones tendrán una actualización del 1,66% desde octubre. En el caso de la mínima, se suma un bono extraordinario de hasta $70.000.

Luciana Barrios
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El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para octubre contempla un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones.

La actualización será del 1,66% y se aplicará sobre las prestaciones previsionales correspondientes al décimo mes del año.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el haber también estará acompañado por un bono extraordinario previsional de hasta $70.000.

¿Cómo se actualiza la jubilación mínima y máxima en octubre?

La movilidad de octubre se calculó a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto, según la normativa vigente.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51, mientras que el haber máximo será de $2.932.174,85.

  • Jubilación mínima: $435.748,51.
  • Bono completo: $70.000.
  • Total mínimo con refuerzo: $505.748,51.
  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.

El bono completo corresponde a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto igual o inferior al haber mínimo.

Para quienes superan la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope establecido.

¿Cómo se actualiza la jubilación mínima y máxima en octubre?La movilidad de octubre se calculó a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto, según la normativa vigente.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});De esta manera, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51, mientras que el haber máximo será de $2.932.174,85.Jubilación mínima: $435.748,51.Bono completo: $70.000.Total mínimo con refuerzo: $505.748,51.Jubilación máxima: $2.932.174,85.El bono completo corresponde a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto igual o inferior al haber mínimo.Para quienes superan la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope establecido.Las jubilaciones tendrán un aumento del 1,66%.&nbsp;
Las jubilaciones tendrán un aumento del 1,66%. 

¿Cómo se dividen los pagos de las jubilaciones en octubre?

La ANSES organiza el cronograma según la terminación del DNI y el monto del haber que recibe cada beneficiario.

Los jubilados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes el jueves 8 de octubre y finalizarán el jueves 22.

  • 8 de octubre: DNI terminado en 0.
  • 9 de octubre: DNI terminado en 1.
  • 13 de octubre: DNI terminado en 2.
  • 14 de octubre: DNI terminado en 3.
  • 15 de octubre: DNI terminado en 4.
  • 16 de octubre: DNI terminado en 5.
  • 19 de octubre: DNI terminado en 6.
  • 20 de octubre: DNI terminado en 7.
  • 21 de octubre: DNI terminado en 8.
  • 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Quienes cobran haberes superiores a la mínima recibirán sus depósitos durante la última semana del mes.

En ese caso, las fechas se agrupan de a dos terminaciones de DNI y comienzan el viernes 23 de octubre.

  • 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

El calendario oficial establece así dos etapas diferenciadas para los pagos previsionales de octubre.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario previsional se acredita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

La medida alcanza a distintos beneficiarios previsionales contemplados por el Decreto 1108/2026.

  • Jubilados del sistema contributivo.
  • Titulares de la PUAM.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
  • Titulares de pensiones administradas por la ANSES.

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