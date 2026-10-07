Aumento de ANSES en octubre: cómo quedan la jubilación mínima y el haber máximo

El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para octubre contempla un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones.

La actualización será del 1,66% y se aplicará sobre las prestaciones previsionales correspondientes al décimo mes del año.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el haber también estará acompañado por un bono extraordinario previsional de hasta $70.000.

¿Cómo se actualiza la jubilación mínima y máxima en octubre?





La movilidad de octubre se calculó a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto, según la normativa vigente.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51, mientras que el haber máximo será de $2.932.174,85.

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Bono completo: $70.000.

$70.000. Total mínimo con refuerzo: $505.748,51.

$505.748,51. Jubilación máxima: $2.932.174,85.





El bono completo corresponde a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto igual o inferior al haber mínimo.

Para quienes superan la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope establecido.

Las jubilaciones tendrán un aumento del 1,66%.

¿Cómo se dividen los pagos de las jubilaciones en octubre?





La ANSES organiza el cronograma según la terminación del DNI y el monto del haber que recibe cada beneficiario.

Los jubilados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes el jueves 8 de octubre y finalizarán el jueves 22.

8 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 9 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 13 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 14 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 15 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 16 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 19 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 20 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 21 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Quienes cobran haberes superiores a la mínima recibirán sus depósitos durante la última semana del mes.

En ese caso, las fechas se agrupan de a dos terminaciones de DNI y comienzan el viernes 23 de octubre.

23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





El calendario oficial establece así dos etapas diferenciadas para los pagos previsionales de octubre.

Cómo se cobra el bono de $70.000





El bono extraordinario previsional se acredita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

La medida alcanza a distintos beneficiarios previsionales contemplados por el Decreto 1108/2026.