Aumento de ANSES en octubre: cómo quedan la jubilación mínima y el haber máximo
Las jubilaciones tendrán una actualización del 1,66% desde octubre. En el caso de la mínima, se suma un bono extraordinario de hasta $70.000.
El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para octubre contempla un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones.
La actualización será del 1,66% y se aplicará sobre las prestaciones previsionales correspondientes al décimo mes del año.
Para quienes cobran la jubilación mínima, el haber también estará acompañado por un bono extraordinario previsional de hasta $70.000.
¿Cómo se actualiza la jubilación mínima y máxima en octubre?
La movilidad de octubre se calculó a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto, según la normativa vigente.
De esta manera, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51, mientras que el haber máximo será de $2.932.174,85.
- Jubilación mínima: $435.748,51.
- Bono completo: $70.000.
- Total mínimo con refuerzo: $505.748,51.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
El bono completo corresponde a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto igual o inferior al haber mínimo.
Para quienes superan la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope establecido.
¿Cómo se dividen los pagos de las jubilaciones en octubre?
La ANSES organiza el cronograma según la terminación del DNI y el monto del haber que recibe cada beneficiario.
Los jubilados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes el jueves 8 de octubre y finalizarán el jueves 22.
- 8 de octubre: DNI terminado en 0.
- 9 de octubre: DNI terminado en 1.
- 13 de octubre: DNI terminado en 2.
- 14 de octubre: DNI terminado en 3.
- 15 de octubre: DNI terminado en 4.
- 16 de octubre: DNI terminado en 5.
- 19 de octubre: DNI terminado en 6.
- 20 de octubre: DNI terminado en 7.
- 21 de octubre: DNI terminado en 8.
- 22 de octubre: DNI terminado en 9.
Quienes cobran haberes superiores a la mínima recibirán sus depósitos durante la última semana del mes.
En ese caso, las fechas se agrupan de a dos terminaciones de DNI y comienzan el viernes 23 de octubre.
- 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
El calendario oficial establece así dos etapas diferenciadas para los pagos previsionales de octubre.
Cómo se cobra el bono de $70.000
El bono extraordinario previsional se acredita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.
La medida alcanza a distintos beneficiarios previsionales contemplados por el Decreto 1108/2026.
- Jubilados del sistema contributivo.
- Titulares de la PUAM.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Titulares de pensiones administradas por la ANSES.