Aumento de ANSES: qué jubilados cobrarán casi $500.000 en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre una nueva actualización sobre las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. El incremento estará determinado por la inflación registrada en julio y modificará los haberes del próximo mes.

Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 para determinados beneficiarios. La combinación entre el aumento y este refuerzo hará que algunos jubilados puedan acercarse a una cifra que ronda los $500.000, aunque no todos accederán al mismo monto.

¿Qué jubilados de la ANSES cobrarán casi $500.000 en septiembre 2026?





¿Qué jubilados de la ANSES cobrarán casi $500.000 en septiembre 2026?

Con el aumento del 2,1% que se aplicará en septiembre, los jubilados que perciben el haber mínimo pasarán a cobrar $428.633,20. A esta cifra se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto final que recibirán en mano será de $498.633,20.

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima quedarán prácticamente en el límite de los $500.000 durante septiembre. El adicional se pagará junto con el haber mensual y llegará de forma automática, sin necesidad de realizar una inscripción o trámite previo.

Pero el bono no será igual para todos los jubilados. Aquellos que tengan un haber superior al mínimo también podrán acceder al refuerzo, siempre que su ingreso mensual no alcance los $498.633,20. En estos casos, se otorgará un monto proporcional para completar la diferencia hasta ese límite.

Por ejemplo, un jubilado cuyo haber actualizado quede por encima de los $428.633,20, pero por debajo del límite, no recibirá los $70.000 completos. El adicional será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope establecido para septiembre.

En cambio, quienes ya tengan un haber superior al tope no recibirán este bono extraordinario en ninguna de sus formas. Estos beneficiarios cobrarán únicamente su jubilación con el incremento correspondiente a la movilidad previsional.

Para saber cuánto le corresponde cobrar a cada jubilado, el detalle de la liquidación podrá consultarse en el recibo de haberes de Mi ANSES. Allí se podrá verificar el haber actualizado y, cuando corresponda, el bono completo o proporcional que se acreditará durante septiembre.

Por otra parte, la jubilación máxima también tendrá una actualización en septiembre y alcanzará los $2.884.013,07 brutos mensuales. A diferencia de quienes cobran la jubilación mínima, los beneficiarios que superen el límite establecido para el bono no recibirán este refuerzo extraordinario.

El bono completo también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC). En estos casos, el monto final será diferente al de los jubilados que cobran la mínima, debido a que parten de haberes básicos distintos.

En particular, las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez tendrán un haber de $300.043,23 y, con el refuerzo, llegarán a $370.043,23. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, partirá de $342.872,98 y alcanzará los $412.872,98 una vez incorporado el bono.

También se incluye a las titulares de una pensión para madres de siete hijos, cuyo haber equivale al mínimo previsional. Con la actualización y el adicional completo, este grupo llegará a cobrar $498.633,20 durante septiembre.

Calendario de pagos de septiembre 2026