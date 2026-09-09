Aumento en las jubilaciones de septiembre: ¿Cuáles son los valores de la mínima y la máxima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de septiembre con los nuevos valores que surgen de la actualización previsional. Este mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,11%, que modifica los montos de las distintas prestaciones del sistema.

El ajuste impacta tanto en quienes perciben el haber mínimo como en los beneficiarios que cobran montos superiores. A su vez, continúa vigente el bono extraordinario de hasta $70.000, que se acredita junto con el haber y se aplica de acuerdo con los ingresos de cada titular.

¿Cómo queda la jubilación mínima y la máxima en septiembre?





De acuerdo con los montos oficializados por la ANSES, el haber mínimo previsional de septiembre es de $428.633,20.

Los jubilados que cobran exactamente ese piso tienen acceso al bono completo de $70.000, por lo que el ingreso bruto total durante septiembre asciende a $498.633,20.

El esquema también contempla a quienes perciben una jubilación superior al mínimo, pero todavía por debajo del límite establecido para acceder al refuerzo. En esos casos, corresponde un bono proporcional, cuyo monto disminuye a medida que aumenta el haber mensual.

Por lo tanto, quienes cobran más de $428.633,20 pero menos de $498.633,20 pueden recibir una suma adicional para alcanzar ese último valor. Una vez superado ese límite, ya no corresponde el pago del refuerzo extraordinario.

En el otro extremo, el haber máximo previsional quedó establecido en $2.884.295,54. Quienes perciben esta prestación no acceden al bono extraordinario.

Con el aumento del 2,11%, la jubilación mínima en septiembre es de $428.633,20, mientras que la máxima asciende a $2.884.295,54.

Aumento en las jubilaciones y pensiones de septiembre: ¿Cómo quedan las demás prestaciones de la ANSES?





El incremento del 2,11% también repercute sobre las distintas prestaciones que administra la ANSES. Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% del haber mínimo. Con la actualización, el importe de septiembre queda en $342.906,56. Con el bono previsional completo de $70.000, el ingreso bruto asciende a $412.906,56.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo. Para septiembre, el monto base se establece en $300.043,24 y, con el refuerzo extraordinario completo, llega a $370.043,24.

En el caso de la PNC para Madres de 7 hijos, el beneficio se equipara al 100% del haber mínimo previsional. Por ese motivo, el monto base alcanza los $428.633,20 y, con los $70.000 del bono, el total llega a $498.633,20.

Calendario de pagos de septiembre: ¿A partir de qué fecha pueden recibir los jubilados sus haberes?





La ANSES distribuye los pagos de septiembre según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.





Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.





Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo