Aumento para jubilados en octubre: así quedan las escalas y qué falta definir del bono

Octubre traerá nuevas cifras para quienes reciben prestaciones previsionales y el foco estará puesto tanto en el monto que finalmente se acreditará como en la continuidad de los refuerzos destinados a los haberes más bajos.

Con el dato de inflación de agosto ya conocido, comienza a delinearse el escenario para los pagos del próximo mes, aunque todavía quedan algunas definiciones oficiales por delante.

Nuevos valores en octubre

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una nueva actualización de sus haberes en octubre de 2026.

El incremento se calculará de acuerdo con el esquema de movilidad previsional vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

En este caso, el dato utilizado será la inflación de agosto. El INDEC informó una suba del 1,7% para ese mes, por lo que ese porcentaje será la referencia para la actualización de octubre.

Los nuevos valores, de todos modos, deberán quedar establecidos mediante la correspondiente publicación oficial de la ANSES.

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre





Si se aplica el incremento del 1,7%, los haberes previsionales quedarían, de manera estimada, en los siguientes valores:

Jubilación mínima: $435.919,96.

$435.919,96. Jubilación máxima: $2.933.328,56.

Estos importes surgen de aplicar la actualización sobre los haberes vigentes en septiembre y permanecen sujetos a la confirmación oficial de la ANSES.

Qué pasará con el bono de $70.000





Otro de los puntos que todavía genera expectativa entre los beneficiarios es la continuidad del bono de hasta $70.000 destinado a quienes cobran los haberes más bajos.

Por el momento, no está confirmado que el refuerzo continúe durante octubre. Si se mantiene por el mismo monto, una persona que perciba la jubilación mínima podría recibir $505.919,96 en total.

En cambio, si no se otorga el bono, el haber mínimo sería de $435.919,96, correspondiente únicamente al aumento del 1,7%.

Cuándo cobrarían los jubilados en octubre





El calendario de pagos de octubre debe considerarse sujeto a la confirmación oficial de la ANSES. De acuerdo con el esquema previsto en el texto original, las fechas serían:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminados en 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminados en 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminados en 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminados en 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminados en 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminados en 6: 17 de octubre.

17 de octubre. DNI terminados en 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminados en 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminados en 9: 22 de octubre.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

23 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.





Qué falta confirmar





El dato de inflación de agosto ya fue publicado por el INDEC y permite establecer el porcentaje de referencia para el aumento de octubre.

Sin embargo, todavía deben confirmarse los montos definitivos, la eventual continuidad del bono de $70.000 y el cronograma oficial de pagos correspondiente a cada grupo de beneficiarios.

Por eso, las cifras y fechas mencionadas deben tomarse como una referencia hasta que la ANSES publique la información oficial para octubre.