Aumento para las jubilaciones y pensiones a partir de octubre: ¿Qué valores paga ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre un nuevo aumento sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La actualización se calcula según la fórmula de movilidad, tomando como referencia el último dato disponible de inflación publicado por el INDEC.

El IPC de agosto registró una variación mensual del 1,7%, según el organismo estadístico.

Sin embargo, para calcular la movilidad se considera la variación con mayor precisión decimal, por lo que el incremento estimado será del 1,66%.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de la ANSES en octubre?





El porcentaje definitivo debe ser formalizado por la ANSES, aunque el 1,66% permite anticipar cuánto cobrarán los beneficiarios.

El aumento se aplicará sobre los haberes previsionales de septiembre, mientras que el bono de $70.000 continuará sin modificaciones.

Los principales montos estimados para octubre son:

Jubilación mínima: $435.748,51 . Con el bono de $70.000 , el total será de $505.748,51 .

. Con el , el total será de . Jubilación máxima: $2.932.174,85 .

. PUAM: $348.598,81 . Con el bono, el cobro alcanzará $418.598,81 .

. Con el bono, el cobro alcanzará . PNC por invalidez y vejez: $305.023,96 . Con el adicional, llegará a $375.023,96 .

. Con el adicional, llegará a . PNC para madres de siete hijos: $435.748,51. Con el refuerzo, será de $505.748,51.

El bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran los haberes más bajos y no acompaña el porcentaje de movilidad.

El aumento estimado de octubre es del 1,66%, por lo que la jubilación mínima podría ubicarse en torno a los $435.748,51, mientras que la máxima llegaría a los $2.932.174,85.

Cronograma de pagos para octubre: ¿Cuáles son las fechas estimadas de cobro?





El calendario de octubre se organizará según la terminación del DNI y todavía debe ser oficializado por la ANSES.

Para los jubilados que perciben el haber mínimo, las fechas estimadas son:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre .

jueves . DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre .

viernes . DNI terminados en 2: martes 13 de octubre .

martes . DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre .

miércoles . DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre .

jueves . DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre .

viernes . DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre .

lunes . DNI terminados en 7: martes 20 de octubre .

martes . DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre .

miércoles . DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Para los jubilados que superan el haber mínimo, el cronograma estimado será: