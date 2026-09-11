Aumento y aguinaldo de ANSES para fin de año: cuánto cobrarán los jubilados en octubre, noviembre y diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encarará la recta final del año con tres aumentos mensuales para jubilados y pensionados.

Las subas de octubre, noviembre y diciembre de 2026 se aplicarán de forma encadenada sobre los haberes, siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC con dos meses de atraso.

Tras la acreditación de septiembre -donde la jubilación mínima quedó fijada en $428.633,20 más el bono de $70.000-, se activará la suba de octubre sobre la base del indicador inflacionario de agosto.

Según las mediciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y las principales consultoras privadas, el costo de vida del octavo mes rondaría entre el 1,4% y el 1,9%, ubicando el promedio esperado en un 1,7%.

En caso de convalidarse este porcentaje, el básico pasará a ser de $435.919,96 a partir del próximo mes. Sumando la continuidad del refuerzo económico de $70.000 (sujeto a la ratificación del Poder Ejecutivo), el ingreso total para la escala mínima alcanzaría los $505.919,96.

Cómo se aplicarán las subas de noviembre y diciembre





El cronograma de ajustes para el cierre del ciclo previsional mantendrá la dinámica acumulativa mensual, por lo que cada incremento se calculará sobre el haber actualizado del período previo:

Octubre: reajuste según el IPC oficial de agosto (estimado en 1,7%).

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre, noviembre y diciembre.

Noviembre: actualización basada en el dato de inflación de septiembre.

Diciembre: incremento determinado por la variación de precios de octubre, que fijará el valor definitivo del haber base de fin de año.

Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula el cobro final

Durante el último mes del año, los beneficiarios de la ANSES percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto a la prestación mensual.

Este haber adicional equivale al 50% de la mejor remuneración del semestre, tomándose como referencia el haber de diciembre ya incrementado por la inflación.

De esta manera, la liquidación final que ingresará en las cuentas bancarias antes de las fiestas estará integrada por el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo completo y el bono extraordinario que disponga el Gobierno nacional.