Aumento y bono incluidos: los jubilados y pensionados que cobran hoy, jueves 10 de septiembre
El organismo previsional continúa con la ejecución del esquema de pagos de septiembre. Las terminaciones de DNI habilitadas para recibir el haber mensual y el refuerzo de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue con el despliegue de las acreditaciones correspondientes a septiembre de 2026.
Durante este período, todas las jubilaciones y pensiones cuentan con la actualización por movilidad del 2,11%, atada al índice inflacionario reportado por el INDEC de dos meses atrás.
Adicionalmente, se consolida el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, un auxilio financiero orientado a sostener los ingresos de quienes perciben los montos más bajos de la escala previsional.
De esta forma, la mínima alcanza una suma total garantizada de $498.633,20 ($428.633,20 de básico reajustado más el plus íntegro).
Quiénes cobran este jueves 10 de septiembre con aumento y bono
Las acreditaciones bancarias automáticas en las cuentas sueldo corresponden a los siguientes beneficiarios:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI finalizados en 2.
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 4 y 5.
Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben en esta fecha un monto final de $412.906,56 ($342.906,56 de haber base ajustado más los $70.000 del bono).
Cronograma de pagos para los próximos días
El calendario previsional continúa de manera escalonada:
Jubilados de la mínima
DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Cómo consultar el comprobante de liquidación
Los titulares de haberes pueden verificar el desglose exacto de los rubros liquidados (haber base + bono) sin necesidad de ir al banco. Para ello, deben acceder a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la contraseña personal, e ingresar en la sección "Cobros > Consultar recibo de sueldo".