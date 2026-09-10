Aumento y bono incluidos: los jubilados y pensionados que cobran hoy, jueves 10 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue con el despliegue de las acreditaciones correspondientes a septiembre de 2026.

Durante este período, todas las jubilaciones y pensiones cuentan con la actualización por movilidad del 2,11%, atada al índice inflacionario reportado por el INDEC de dos meses atrás.

Adicionalmente, se consolida el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, un auxilio financiero orientado a sostener los ingresos de quienes perciben los montos más bajos de la escala previsional.

De esta forma, la mínima alcanza una suma total garantizada de $498.633,20 ($428.633,20 de básico reajustado más el plus íntegro).

Quiénes cobran este jueves 10 de septiembre con aumento y bono





Las acreditaciones bancarias automáticas en las cuentas sueldo corresponden a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI finalizados en 2 .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 4 y 5.

Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben en esta fecha un monto final de $412.906,56 ($342.906,56 de haber base ajustado más los $70.000 del bono).

Qué jubilados y pensionados cobran hoy, jueves 10 de septiembre.

Cronograma de pagos para los próximos días

El calendario previsional continúa de manera escalonada:

Jubilados de la mínima

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Cómo consultar el comprobante de liquidación

Los titulares de haberes pueden verificar el desglose exacto de los rubros liquidados (haber base + bono) sin necesidad de ir al banco. Para ello, deben acceder a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la contraseña personal, e ingresar en la sección "Cobros > Consultar recibo de sueldo".