Aumento y bono para las PNC en octubre: ¿Cuándo comienza el cronograma de pagos?
Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 1,66% y podrán sumar un bono de hasta $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a octubre.
El calendario empezará el jueves 8 y continuará hasta el jueves 15, según la terminación del DNI del titular.
Además, las prestaciones tendrán un aumento del 1,66% por la movilidad previsional, calculada según el IPC de agosto.
El Gobierno también dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para las pensiones alcanzadas por la medida.
Cuál es el monto de las PNC en octubre
Los valores de las Pensiones No Contributivas están vinculados con la jubilación mínima y se actualizan mensualmente.
En octubre, el incremento será del 1,66%, llevando la jubilación mínima a $435.748,51.
- PNC por discapacidad: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.
- PNC por vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.
- PNC para madres de siete hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.
El bono completo corresponde cuando la suma de las prestaciones vigentes es igual o inferior al haber mínimo previsional.
Calendario de pagos para las PNC
La ANSES aprobó el calendario de pagos para 2026 mediante la Resolución 349/2025, que incluye las fechas correspondientes a octubre.
Los titulares deberán observar el último número de su DNI para conocer cuándo estará disponible el depósito.
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
El cronograma contempla grupos de dos terminaciones por jornada y se extiende durante cinco días de pago.
Cómo consultar las fechas y los montos
Los jubilados y pensionados pueden revisar online sus haberes y consultar los comprobantes desde la aplicación Mi ANSES.
También pueden ingresar al sitio oficial de ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar "Jubilaciones y pensiones".
- Elegir el período que se desea consultar.
- Revisar el monto y descargar o imprimir el recibo.