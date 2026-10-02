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Viernes, 2 de octubre de 2026

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NUEVOS MONTOS

Aumento y bono para las PNC en octubre: ¿Cuándo comienza el cronograma de pagos?

Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 1,66% y podrán sumar un bono de hasta $70.000.

Luciana Barrios
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a octubre.

El calendario empezará el jueves 8 y continuará hasta el jueves 15, según la terminación del DNI del titular.

Además, las prestaciones tendrán un aumento del 1,66% por la movilidad previsional, calculada según el IPC de agosto.

El Gobierno también dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para las pensiones alcanzadas por la medida.

Cuál es el monto de las PNC en octubre

Los valores de las Pensiones No Contributivas están vinculados con la jubilación mínima y se actualizan mensualmente.

En octubre, el incremento será del 1,66%, llevando la jubilación mínima a $435.748,51.

  • PNC por discapacidad: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.
  • PNC por vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.
  • PNC para madres de siete hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.

El bono completo corresponde cuando la suma de las prestaciones vigentes es igual o inferior al haber mínimo previsional.

Cuál es el monto de las PNC en octubreLos valores de las Pensiones No Contributivas están vinculados con la jubilación mínima y se actualizan mensualmente.En octubre, el incremento será del 1,66%, llevando la jubilación mínima a $435.748,51.PNC por discapacidad: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.PNC por vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.PNC para madres de siete hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.El bono completo corresponde cuando la suma de las prestaciones vigentes es igual o inferior al haber mínimo previsional.Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 1,66% sobre los haberes de octubre.
Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 1,66% sobre los haberes de octubre.

Calendario de pagos para las PNC

La ANSES aprobó el calendario de pagos para 2026 mediante la Resolución 349/2025, que incluye las fechas correspondientes a octubre.

Los titulares deberán observar el último número de su DNI para conocer cuándo estará disponible el depósito.

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

El cronograma contempla grupos de dos terminaciones por jornada y se extiende durante cinco días de pago.

Cómo consultar las fechas y los montos

Los jubilados y pensionados pueden revisar online sus haberes y consultar los comprobantes desde la aplicación Mi ANSES.

También pueden ingresar al sitio oficial de ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar "Jubilaciones y pensiones".
  • Elegir el período que se desea consultar.
  • Revisar el monto y descargar o imprimir el recibo.
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