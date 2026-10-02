Aumento y bono para las PNC en octubre: ¿Cuándo comienza el cronograma de pagos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a octubre.

El calendario empezará el jueves 8 y continuará hasta el jueves 15, según la terminación del DNI del titular.

Además, las prestaciones tendrán un aumento del 1,66% por la movilidad previsional, calculada según el IPC de agosto.

El Gobierno también dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para las pensiones alcanzadas por la medida.

Cuál es el monto de las PNC en octubre





Los valores de las Pensiones No Contributivas están vinculados con la jubilación mínima y se actualizan mensualmente.

En octubre, el incremento será del 1,66%, llevando la jubilación mínima a $435.748,51.

PNC por discapacidad: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.

$305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo. PNC por vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.

$305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo. PNC para madres de siete hijos: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.

El bono completo corresponde cuando la suma de las prestaciones vigentes es igual o inferior al haber mínimo previsional.

Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 1,66% sobre los haberes de octubre.

Calendario de pagos para las PNC





La ANSES aprobó el calendario de pagos para 2026 mediante la Resolución 349/2025, que incluye las fechas correspondientes a octubre.

Los titulares deberán observar el último número de su DNI para conocer cuándo estará disponible el depósito.

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





El cronograma contempla grupos de dos terminaciones por jornada y se extiende durante cinco días de pago.

Cómo consultar las fechas y los montos





Los jubilados y pensionados pueden revisar online sus haberes y consultar los comprobantes desde la aplicación Mi ANSES.

También pueden ingresar al sitio oficial de ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.