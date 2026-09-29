Aumentos en colectivo, tren y subte: cuánto costará el boleto mínimo desde octubre

Los boletos de los colectivos y subtes sufrirán un aumento del 3,7% desde el jueves 1 de octubre, que colocará la tarifa mínima por encima de los 900 pesos según la línea y el trayecto que realicen. Por su parte, los trenes mantendrán su tarifa mínima en $480 pesos.

El incremento en los valores se debe al índice de inflación emitido por el Indec (1,7%) y sumarle un 2% adicional con el objetivo de reducir la diferencia del costo del servicio y las tarifas que abonan los pasajeros.

Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $887,99 a $920,48 para los recorridos de hasta 3 kilómetros; aquellos que cubran una distancia entre 3 y 6 kilómetros costarán $1.022,81, mientras que los que se extienden entre los 6 y 12 kilómetros tendrán un valor de $1.101,59; por último, los más extensos, que abarcan hasta 27 kilómetros, tendrán un costo de $1.180,44.

Cuánto valdrá el boleto para los colectivos de la provincia de Buenos Aires

Los pasajeros que se movilizan en colectivos cuyo recorrido abarca solamente al Gran Buenos Aires deberán abonar una tarifa mínima de $1215,09, que estará vigente para recorridos de hasta tres kilómetros.

Los colectivos que recorren la provincia de Buenos Aires también aumentarán.

El cuadro tarifario establece que la tarifa plena tendrá un costo de $1366,97 para los viajes que ronden entre los 3 y los 6 kilómetros, de $1518,85 los que tendrán un viaje entre 6 y 12; por otro lado, los viajes que van de 12 a 27 tendrán un valor de $1822,63 y los que superen los 27 kilómetros costarán $2142,81.

El precio del boleto mínimo en los subtes

Otro de los medios de transporte que sufrirán una modificación en el costo de sus pasajes será el subte en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo boleto mínimo aumentará a $1.817 desde el próximo jueves.

Los subtes mantendrán beneficios a quienes realizan más de 20 viajes.

Una de las ventajas que tiene este medio de transporte es contar con una tarifa única con la posibilidad de poder combinar con cualquiera de las líneas al mismo precio; además, los usuarios frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes tendrán bonificaciones que van del 20 al 40 por ciento, respectivamente.

Por su parte, las líneas de Premetro, que tienen su cabecera principal en la estación Plaza de los Virreyes en el barrio porteño de Flores y se conectan con el sur de la ciudad, pasarán de $635,95 a $1.011,16.



