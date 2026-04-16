Avanza el calendario ANSES para jubilados: qué fechas restan en abril 2026 y quiénes cobran en los próximos días

El calendario de pagos para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue su curso con normalidad en abril 2026 y, aunque muchos beneficiarios ya cobraron, miles todavía esperan el depósito de sus haberes junto con el bono extraordinario.

El organismo previsional mantiene el cronograma habitual según la terminación del DNI. En abril, los jubilados de la mínima recibieron un nuevo aumento y pasaron a cobrar $380.319,31, mientras que con el refuerzo el monto total alcanza los $450.319,31.

Asimismo, ya se confirmó que en mayo habrá un nuevo incremento, basado en la inflación de marzo, ya que la fórmula de movilidad vigente toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como referencia para calcular las actualizaciones.

Antes del próximo ajuste en los haberes, la ANSES debe completar el calendario de pagos de abril. Además de los jubilados que perciben la mínima, todavía restan cobrar los titulares de la jubilación máxima y los beneficiarios de asignaciones como la AUH y por Embarazo.

A continuación, el detalle completo de quienes ya cobraron y de quienes cobrarán en las próximas semanas.

Calendario de pagos de ANSES de abril 2026 completo





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados entre 0 y 3: recibieron su pago entre el viernes 10 y el miércoles 15.

DNI terminados en 4: jueves 16.

DNI terminados en 5: viernes 17.

DNI terminados en 6: lunes 20.

DNI terminados en 7: martes 21.

DNI terminados en 8: miércoles 22.

DNI terminados en 9: jueves 23.

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30.

Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados entre 0 y 3: recibieron su pago entre el viernes 10 y el miércoles 15.

DNI terminados en 4: jueves 16.

DNI terminados en 5: viernes 17.

DNI terminados en 6: lunes 20.

DNI terminados en 7: martes 21.

DNI terminados en 8: miércoles 22.

DNI terminados en 9: jueves 23.

Para la Asignación Por Embarazo el calendario es el mismo.

ANSES avanza con el calendario de pagos de abril, que llegó con aumento y bono (Imagen ilustrativa).

Asignación por Prenatal y por Maternidad

DNI terminados entre 0 y 3: cobraron el martes 14 y el miércoles 15.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 16.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 17.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 20.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos (Primera Quincena): entre el 13 de abril y el 12 de mayo.

Todos los documentos (Segunda Quincena): entre el 23 de abril y el 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas

Se pagaron todas las terminaciones de DNI entre el viernes 10 y el miércoles 15.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI, entre el viernes 10 de abril y el martes 12 de mayo.

Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28.

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de la ANSES, anses.gob.ar, o consultar a través de los canales de atención del organismo para verificar fechas y montos de cobro.