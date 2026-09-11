Avanza el traspaso a la órbita provincial de un tren que lleva más de cuatro meses sin funcionar

El Gobierno de Javier Milei avanza con las gestiones para concretar el traspaso del tren local de Paraná a la provincia de Entre Ríos. Se trata de un servicio que lleva cuatro meses sin funcionar.

Es que mediante la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, asignó a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSA) la infraestructura del tramo comprendido entre Paraná y El Pingo, correspondiente al ramal U15 de la línea General Urquiza. El sector se encontraba bajo la órbita de Belgrano Cargas y Logística. La decisión comprende no solamente la administración de las vías, sino también el mantenimiento, la custodia y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.

La medida también separa este tramo del proceso que atraviesa Trenes Argentinos Cargas y deja a ADIFSA en condiciones de acordar cómo se desarrollarán en el futuro la operación y el mantenimiento del corredor.

El servicio dejó de circular a principios de mayo de 2026. La suspensión estuvo vinculada a problemas técnicos y de infraestructura pero las prestaciones no volvieron a ponerse en marcha. Durante junio se realizaron pruebas sin pasajeros para comprobar las condiciones del tendido. Pese a esos trabajos y evaluaciones, el tren continuó paralizado y no se estableció un cronograma oficial para su regreso.

Ahora, la decisión del Palacio de Hacienda prepara el terreno para que una vez que se logre un acuerdo entre las jurisdicciones, Entre Ríos pueda asumir la gestión del servicio ferroviario.

La iniciativa tiene como antecedente reciente lo ocurrido con el Tren del Valle, cuya transferencia a Río Negro fue acordada entre Nación y la administración provincial. La gestión de La Libertad Avanza busca avanzar con un esquema similar para el servicio entrerriano.

No obstante, a diferencia de Río Negro, Entre Ríos no cuenta actualmente con una empresa ferroviaria provincial inscripta en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF). Frente a esta situación, una de las posibilidades es recurrir a un operador privado registrado para hacerse cargo de la prestación. Es un mecanismo utilizado por otras provincias en proyectos ferroviarios regionales.

Asimismo, Entre Ríos ya había manifestado interés en recuperar el control de sus servicios ferroviarios. Las conversaciones con Nación venían desarrollándose desde antes de la suspensión y ahora la nueva situación administrativa del ramal podría facilitar un futuro acuerdo. De todos modos, todavía no existe una fecha confirmada para el traspaso ni para la vuelta del tren.