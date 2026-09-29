Avanza el Trambus: desde hoy sumó carriles exclusivos en la avenida Rivadavia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento el sistema Trambus sobre la avenida Rivadavia, incorporando carriles exclusivos para el transporte público.

La medida incluye la habilitación del tramo que une los barrios de Flores y Liniers, además de una intervención de 12 cuadras a la altura de Caballito.

La iniciativa tiene como objetivo central agilizar la velocidad comercial de los colectivos, reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito vehicular en la arteria porteña.

Tramos habilitados y reordenamiento del tránsito

Los nuevos carriles preferenciales cuentan con delimitación física y señalización vial sobre la calzada para separar las unidades de los autos particulares.

A lo largo del trazado queda estrictamente prohibido el estacionamiento vehicular y la detención no autorizada, garantizando el ascenso y descenso fluido de pasajeros.

Personal de la Secretaría de Transporte desplegó operativos de control y fiscalización en esquinas clave de Rivadavia para orientar a los conductores y labrar actas.

Plan de movilidad urbana y conexión con el Subte

La implementación del Trambus se enmarca en el plan de movilidad sustentable que busca fortalecer la red de transporte masivo en la Capital Federal.

Las autoridades informaron que las próximas etapas del proyecto extenderán la infraestructura hacia otros corredores estratégicos para conectar con las líneas del Subte.

Con estas obras, las líneas de colectivos autorizadas disminuirán de forma sustancial los tiempos de recorrido durante las horas pico de mayor congestión.