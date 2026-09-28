Aventura en plena yunga: una reserva natural con paisajes de ensueño y senderos por descubrir

El norte argentino guarda rincones donde la naturaleza todavía conserva su aspecto más salvaje.

Entre montañas, bosques frondosos y caminos que invitan a explorar, Salta esconde escenarios ideales para desconectarse de la rutina.

Uno de ellos se encuentra en plena región de las yungas, donde la vegetación exuberante, los cursos de agua y la extraordinaria biodiversidad convierten cada recorrido en una experiencia fascinante.

Los caminos de El Nogalar invitan a explorar uno de los ecosistemas más ricos del norte argentino.

Un refugio natural en las yungas salteñas





La Reserva Nacional El Nogalar es un área natural protegida ubicada en el departamento de Santa Victoria, al norte de la provincia de Salta.

Creada en 2006, conserva unas 3.275 hectáreas de las yungas, uno de los ecosistemas más ricos del país, caracterizado por sus selvas de montaña, bosques húmedos y pastizales de altura.

Los imponentes Cerros Bravos ofrecen vistas panorámicas de un paisaje natural privilegiado.

Su paisaje está dominado por los imponentes Cerros Bravos, que superan los 3.000 metros de altura y ofrecen un marco espectacular de montañas cubiertas de vegetación.

Además de su belleza, cumple una función ambiental fundamental: protege las nacientes del río Huaico Grande, cuyas aguas abastecen a las comunidades de la región.

El Huaico Grande atraviesa un entorno de rocas y vegetación, creando postales de gran belleza.

Uno de sus mayores atractivos son los majestuosos bosques de nogales criollos, acompañados por cedros, pinos del cerro, alisos y queñoas que conforman un paisaje de extraordinaria riqueza natural.

La abundancia de helechos, musgos, líquenes y plantas trepadoras crea una atmósfera casi mágica, donde cada rincón parece sacado de un cuento.

Los visitantes pueden descubrir la riqueza de la flora autóctona mientras recorren los senderos.

Para quienes disfrutan del senderismo, la Senda de Trashumancia Ganadera propone una caminata de aproximadamente 700 metros por un entorno selvático, siguiendo antiguos caminos utilizados por los pobladores.

El recorrido comienza en el área recreativa y culmina en un mirador que regala una vista privilegiada del río Huaico Grande, rodeado de montañas y vegetación.

Las montañas salteñas ofrecen escenarios ideales para quienes disfrutan de las caminatas al aire libre.

La reserva también es un destino fascinante para observar aves y descubrir especies características de las yungas, como el hocó colorado, el martín pescador grande y el mirlo de agua.

Entre sus habitantes se destaca la ardilla roja, emblema del área protegida. También encuentran refugio especies amenazadas como el yaguareté y la taruca, aunque su avistamiento no está garantizado.

Este felino forma parte de la fauna silvestre que habita los ambientes naturales de la región.

Otro atractivo es un antiguo molino utilizado para moler maíz, que conserva parte de la historia productiva y cultural de las comunidades que habitaron estas tierras.

Su presencia permite descubrir una faceta diferente del destino, donde los paisajes naturales se combinan con las tradiciones y el legado de los antiguos pobladores.

La Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos protege uno de los rincones más sorprendentes de Salta.

5 motivos para visitar El Nogalar de Los Toldos