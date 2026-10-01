AySA busca cambiar la facturación tras 40 años: ¿Cómo impactará en las tarifas?

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Según las estimaciones, un 60% de los usuarios registraría un aumento cercano al 22%.

El llamado fue formalizado este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 41/2026 y fijó que la jornada se llevará a cabo el próximo 26 de octubre a las 10 horas de forma virtual, transmitida vía streaming desde la página web del organismo.

El debate se desarrollará en medio del proceso de privatización de la compañía -que tiene a dos consorcios compitiendo por ganar la concesión- y estará centrado en la propuesta técnica de AySA, la cual busca actualizar un esquema que permanece sin una revisión integral desde su diseño original hace más de 40 años.

La empresa prestadora del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano plantea una simplificación de la estructura zonal para los usuarios del régimen no medido, proponiendo reducir los actuales 11 coeficientes (que varían entre 1,10 y 3,50) a 5 niveles (que irían de 0,75 a 2,75).

Asimismo, pretende adecuar el precio del metro cúbico de desagües cloacales en el radio antiguo de la Ciudad contemplando el cobro por desagües pluviales, e incorporar pautas diferenciales de tratamiento tarifario para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.

El impacto en las facturas residenciales





De acuerdo con las estimaciones de AySA calculadas a valores de septiembre, la aprobación del modelo propuesto generará un impacto promedio ponderado del 11,4% para el segmento residencial en la Ciudad y el conurbano, pasando de $27.156 a $30.250 sin impuestos.

Al detallar el alcance por segmento residencial, la firma precisa la siguiente distribución:

Con aumentos: El 60% de los usuarios registrará subas, con un incremento medio del 22,6%.

Con reducciones: Un 20% percibirá disminuciones en la facturación mensual sin impuestos, con una baja promedio del 14,7%.

Sin cambios: El 20% restante mantendrá su factura sin variaciones.

Para amortiguar los incrementos en los hogares alcanzados, la empresa prevé establecer un programa de implementación progresiva con topes a los aumentos mensuales en los cargos zonales al 5% acumulativo.

En tanto, para los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas, el subsidio adicional del 15% vigente se retirará gradualmente en tres etapas de igual proporción.

Situación en comercios, industrias y terrenos baldíos





Para el sector de comercios, industrias e instituciones, el plan contempla una reducción promedio global del 2,2% en su factura media, pasando de $137.807 a $134.812. En este rubro, el 63% mantendrá su factura sin variaciones, el 22% registrará reducciones de un 24,6% en promedio, y el 15% tendrá aumentos que promediarán el 26,5%.

AySA propone aumentar las tarifas un 22,6% al 60% de los usuarios

Por su parte, para los propietarios de terrenos baldíos se plantea un aumento promedio del 7,6% en la factura medio mensual, pasando de $17.822 a $19.172. El 58% no experimentará modificaciones, el 37% registrará aumentos (con un promedio del 21,4%) y solo un 5% presentará reducciones (del 20,9% promedio).

Destino de los ingresos y tarifa social





El proyecto prevé que el conjunto de estas medidas generará un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a $140.057 millones a tarifas de septiembre pasado. En base al contrato de concesión, la propuesta apunta a destinar la totalidad del excedente de recaudación al programa de tarifa social.

En este sentido, la empresa sostiene que la medida permitirá incorporar más beneficiarios y brindar cobertura en Barrios Populares, garantizando "la equidad distributiva" y manteniendo el equilibrio económico-financiero del contrato.



