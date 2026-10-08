Ayuda Escolar Anual: últimas semanas para pedir el refuerzo de ANSES y cobrar $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierto el trámite para acceder al pago de la Ayuda Escolar Anual.

El monto alcanza los $85.000 y busca brindar un apoyo para cubrir parte de los gastos escolares de niños y adolescentes que concurren a establecimientos educativos oficiales.

Pueden acceder, entre otros grupos, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Para cobrarlo, es necesario presentar ante ANSES la acreditación de escolaridad correspondiente.

Aquellas personas que todavía no completaron el trámite cuentan con los últimos meses del año para hacerlo y acceder al beneficio.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de $85.000

La prestación alcanza a distintos grupos de familias que reciben asignaciones por sus hijos y cumplen con la acreditación de escolaridad.

Pueden solicitarla:

Titulares de la AUH.

Trabajadores registrados que cobran SUAF.

Monotributistas que reciben asignaciones familiares.

Jubilados y pensionados con asignación por hijo.

Los menores deben tener entre 45 días y 17 años y concurrir a una institución educativa reconocida oficialmente.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, aunque se debe acreditar la asistencia a una institución o espacio de formación habilitado.

"La asignación por ayuda escolar anual corresponde cuando los hijos menores de 18 años de edad o personas con discapacidad sin límite de edad, concurran a establecimientos nacionales, provinciales, municipales o privados (subvencionados o no)", explica ANSES.

El formulario que hay que presentar para cobrar los $85.000

Para acceder al pago es obligatorio acreditar la escolaridad mediante el Formulario PS 2.68, que debe contar con la certificación del establecimiento educativo.

El documento se genera desde Mi ANSES y debe completarse con los datos correspondientes a cada hijo.

Titulares de la AUH y el SUAF pueden solicitar la Ayuda Escolar Anual hasta el 31 de diciembre (Imagen ilustrativa).

Después, la institución educativa debe firmarlo y el formulario certificado tiene que volver a cargarse en la plataforma para completar la solicitud.

Cómo presentar el certificado escolar en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera online y requiere contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso a paso:

Ingresar a Mi ANSES. Entrar en "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar". Generar el formulario correspondiente a cada hijo. Llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado. Sacar una foto o escanear el documento. Volver a Mi ANSES y cargar el archivo.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar después de completar el trámite

Una vez presentada correctamente la documentación, ANSES procesa el certificado y liquida el pago correspondiente.

El organismo establece un plazo de hasta 60 días hábiles para acreditar el dinero, aunque el depósito puede concretarse antes.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar el certificado escolar

El certificado escolar puede presentarse hasta el 31 de diciembre para completar el trámite de la Ayuda Escolar Anual.

Por ejemplo, si la gestión se realiza en noviembre, el pago podría acreditarse entre diciembre y enero, según los tiempos de procesamiento.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria o billetera virtual donde el titular cobra habitualmente su AUH o SUAF.