Ayuda extra para jubilados: el beneficio económico de ANSES que no es el bono de refuerzo

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante marzo de 2026 a una serie de descuentos y promociones en supermercados y comercios de todo el país, lo que representa una ayuda adicional para afrontar los gastos cotidianos.

Se trata de los Beneficios ANSES, que permiten ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad, en un contexto en el que muchos beneficiarios buscan alternativas para optimizar su presupuesto mensual. Este beneficio no está vinculado a los aumentos por movilidad ni a los bonos extraordinarios que se otorgan en determinadas ocasiones, sino que funciona como un sistema de descuentos permanente.

A través de este sistema, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos desde el 10% en supermercados, mientras que en artículos de perfumería y limpieza los beneficios pueden alcanzar hasta el 20%.

Cómo se utilizan los Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES cuenta con más de 7.000 comercios adheridos en todo el territorio nacional. Para conocer cuáles son los locales que participan de la iniciativa, los beneficiarios pueden consultar el buscador disponible en el sitio oficial de ANSES, donde es posible filtrar los comercios por provincia, localidad o rubro.

Entre los principales beneficios que ofrece el programa se encuentran descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin un tope de reintegro, además de rebajas de hasta el 20% en productos de limpieza y perfumería.

Para acceder a estos descuentos no es necesario realizar ningún trámite adicional. Los jubilados y pensionados simplemente deben pagar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde cobran su prestación.

De esta manera, el descuento o reintegro se aplica automáticamente, según las condiciones particulares que tenga cada comercio o promoción vigente. Este mecanismo permite utilizar el beneficio de forma directa al momento de realizar la compra.

Los Beneficios ANSES le permiten a los jubilados y pensionados ahorrar en supermercados y comercios de cercanía. Para utilizarlos, solo deben pagar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde reciben el haber.

Otras promociones bancarias vigentes

A los descuentos del programa Beneficios ANSES se suman promociones adicionales ofrecidas por distintos bancos, que en algunos casos pueden combinarse para incrementar el ahorro en las compras.

Una de las entidades que ofrece beneficios adicionales es el Banco de la Nación Argentina, que dispone de un reintegro extra del 5% pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO.

Este beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000, y puede utilizarse en cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Por su parte, el Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro en supermercados, además de la posibilidad de pagar las compras en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000.

En tanto, el Banco Supervielle brinda 20% de descuento los martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, pagando con tarjeta de débito o mediante código QR. Además, la entidad ofrece promociones adicionales en farmacias y combustibles.

Por último, el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un 5% de descuento en supermercados pagando con la billetera digital Cuenta DNI, con un tope de $5.000 por semana y por persona.