Baradero celebra 51 años de folklore con Soledad Pastorutti, Los Tekis y Lázaro Caballero

Del 27 al 29 de marzo, el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi abrirá sus puertas para la 51° edición de uno de los encuentros folklóricos más emblemáticos del calendario cultural argentino.

Con Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal como figuras principales, Baradero se prepara para celebrar una nueva edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina. El encuentro reúne cada año a artistas consagrados, nuevas voces y miles de personas que llegan desde distintos puntos del país para celebrar la música popular.

Creado en 1965, el festival es uno de los primeros grandes encuentros dedicados exclusivamente a la música popular argentina. A lo largo de más de cinco décadas, su escenario fue plataforma de consagración para figuras que luego marcaron el rumbo del folklore nacional, y consolidó un formato donde conviven artistas establecidos, voces emergentes y el certamen Pre-Baradero, considerado uno de los viveros más importantes del género.

La grilla, día por día

El viernes 27 de marzo se presentarán Carafea y Lázaro Caballero , dos artistas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo con repertorios que combinan tradición y renovación.

se presentarán y , dos artistas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo con repertorios que combinan tradición y renovación. El sábado 28 será el turno de Antonio Tarragó Ros , referente histórico del chamamé, junto a Los Tekis , el grupo jujeño que mezcla folklore, carnaval y sonidos andinos en los principales festivales del país.

será el turno de , referente histórico del chamamé, junto a , el grupo jujeño que mezcla folklore, carnaval y sonidos andinos en los principales festivales del país. El domingo 29, la última noche reunirá a Cuti y Roberto Carabajal, representantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino, y el cierre estará a cargo de Soledad Pastorutti.

Cada jornada se completará con agrupaciones folklóricas como Los Pampas y La Yunta, además de los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero, el certamen nacional que se realizará el fin de semana anterior.