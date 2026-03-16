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Lunes, 16 de marzo de 2026

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FESTIVAL

Baradero celebra 51 años de folklore con Soledad Pastorutti, Los Tekis y Lázaro Caballero

El Festival Nacional de Música Popular Argentina llega a su 51° edición con una grilla que combina figuras consagradas, nuevos talentos y los ganadores del Pre-Baradero, del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi.

Del 27 al 29 de marzo, el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi abrirá sus puertas para la 51° edición de uno de los encuentros folklóricos más emblemáticos del calendario cultural argentino.

Con Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal como figuras principales, Baradero se prepara para celebrar una nueva edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina. El encuentro reúne cada año a artistas consagrados, nuevas voces y miles de personas que llegan desde distintos puntos del país para celebrar la música popular.

Creado en 1965, el festival es uno de los primeros grandes encuentros dedicados exclusivamente a la música popular argentina. A lo largo de más de cinco décadas, su escenario fue plataforma de consagración para figuras que luego marcaron el rumbo del folklore nacional, y consolidó un formato donde conviven artistas establecidos, voces emergentes y el certamen Pre-Baradero, considerado uno de los viveros más importantes del género.

Baradero celebra 51 años de folklore con Soledad Pastorutti, Los Tekis y Lázaro Caballero

La grilla, día por día

  • El viernes 27 de marzo se presentarán Carafea y Lázaro Caballero, dos artistas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo con repertorios que combinan tradición y renovación.
  • El sábado 28 será el turno de Antonio Tarragó Ros, referente histórico del chamamé, junto a Los Tekis, el grupo jujeño que mezcla folklore, carnaval y sonidos andinos en los principales festivales del país.
  • El domingo 29, la última noche reunirá a Cuti y Roberto Carabajal, representantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino, y el cierre estará a cargo de Soledad Pastorutti.

Cada jornada se completará con agrupaciones folklóricas como Los Pampas y La Yunta, además de los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero, el certamen nacional que se realizará el fin de semana anterior.

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