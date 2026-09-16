Becas Progresar 2026: montos confirmados, fechas de cobro en septiembre y cómo anotarse

El Ministerio de Capital Humano mantiene en marcha el programa de Becas Progresar, la asistencia económica orientada a jóvenes de todo el país que buscan finalizar sus estudios obligatorios, realizar carreras universitarias o terciarias o completar cursos de formación profesional.

El estipendio mensual para el ciclo 2026 está fijado en $35.000, suma que se liquida de manera coordinada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Para la mayoría de las líneas educativas se acredita de forma directa el 80% ($28.000) mes a mes, mientras que el 20% restante ($7.000) queda retenido y se liquida al confirmar la regularidad escolar y los requisitos académicos del periodo.

Calendario de pagos de septiembre para las Becas Progresar





El cronograma de depósitos se despliega de forma escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del titular:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 17 de septiembre.

Los fondos se transfieren de manera directa a la caja de ahorro bancaria o cuenta de billetera virtual que esté registrada formalmente a nombre del estudiante.

Requisitos y tope de ingresos para postularse





Para solicitar el beneficio, es condición obligatoria cumplir con las pautas socioeconómicas y los compromisos académicos establecidos:

Límite de ingresos: la suma de las remuneraciones del estudiante y su grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . Solo se exceptúa de esta regla a quienes sean titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez.

Grupo familiar: se computan los ingresos de padres, tutores, cónyuges o convivientes asentados en la base de datos de Mi ANSES .

Titularidad bancaria: la cuenta bancaria o billetera virtual asociada al cobro debe pertenecer exclusivamente al solicitante de la beca.

Las Becas Progresar acompañan a estudiantes secundarios, universitarios y de formación profesional en todo el país.

Paso a paso para realizar la inscripción en la plataforma

El trámite de postulación se completa en pocos minutos desde los canales oficiales digitales:

Ingresar al portal: acceder a la web oficial del Progresar y seleccionar la línea de beca correspondiente. Validar usuario: iniciar sesión con el CUIL y la Clave de Seguridad de Mi Argentina. Completar formularios: llenar los datos personales, responder la encuesta socioeconómica y registrar los datos de la institución educativa. Confirmar la solicitud: revisar la información antes de enviar el formulario, el cual posee carácter de declaración jurada.

La evaluación de las solicitudes consta de una instancia socioeconómica realizada por la ANSES y una validación pedagógica a cargo del establecimiento educativo. El resultado final se notifica directamente dentro del perfil de usuario de cada postulante.