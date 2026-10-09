Becas Progresar: cómo acceder a la única línea habilitada para cobrar $35.000 en octubre
Algunas líneas de las Becas Progresar ya cerraron su inscripción. En octubre, el monto nominal es de $35.000, pero se deposita el 80%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el programa de Becas Progresar para acompañar las trayectorias educativas.
La asistencia está destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios, continuar una carrera o acceder a formación profesional.
El programa contempla pagos mensuales y exige el cumplimiento de determinadas condiciones académicas como la regularidad educativa y las certificaciones correspondientes durante el período de la beca.
Becas Progresar: ¿Cuál es la única línea abierta?
Las convocatorias de Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron durante septiembre.
Según el cronograma informado, Obligatorio cerró el 4 de septiembre, mientras Superior y Enfermería finalizaron el 11.
La línea que continúa disponible es Progresar Formación Profesional, cuya inscripción permanece abierta hasta el 27 de noviembre.
Progresar Obligatorio: inscripción cerrada.
Progresar Superior: inscripción cerrada.
Progresar Enfermería: inscripción cerrada.
Progresar Formación Profesional: abierta hasta el 27 de noviembre.
La propuesta de Formación Profesional está orientada a cursos y trayectos vinculados con capacitación en oficios y salida laboral.
¿Cuánto deposita la ANSES por las Becas Progresar en octubre?
El monto nominal de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales para quienes resulten adjudicatarios y cumplan las condiciones.
Sin embargo, el pago puede ser menor porque el programa establece una retención del 20% en determinadas cuotas.
De esta manera, el estudiante puede recibir $28.000 mensuales y acumular los $7.000 restantes para cobrarlos posteriormente.
Monto nominal: $35.000.
80% depositado: $28.000.
20% retenido: $7.000.
Pago retenido: sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes.
La normativa establece que el 20% retenido se libera cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones académicas previstas.
Por eso, el monto nominal de la beca y el importe efectivamente depositado no necesariamente coinciden.
Fechas de cobro de las Becas Progresar en octubre
El cronograma informado para octubre se organiza según la terminación del DNI del titular.
DNI 0 y 1: martes 13 de octubre.
DNI 2 y 3: miércoles 14 de octubre.
DNI 4 y 5: jueves 15 de octubre.
DNI 6 y 7: viernes 16 de octubre.
DNI 8 y 9: lunes 19 de octubre.
Cómo anotarse en la Beca Progresar
El trámite de inscripción es gratuito y se realiza de manera completamente online:
- Primero, registrarse en la plataforma Mi Argentina utilizando el CUIL y una clave personal.
- Luego, ingresar al sitio oficial de Becas Progresar y completar el formulario correspondiente, que incluye datos personales, académicos y una encuesta obligatoria.
- Una vez enviado el formulario, es importante verificar que la información personal esté actualizada en la ANSES, ya que esto facilita la evaluación del trámite.
- Posteriormente, el organismo, junto con el Ministerio de Capital Humano, analiza las solicitudes y publica los resultados de adjudicación.