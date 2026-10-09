Becas Progresar: cómo acceder a la única línea habilitada para cobrar $35.000 en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el programa de Becas Progresar para acompañar las trayectorias educativas.

La asistencia está destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios, continuar una carrera o acceder a formación profesional.

El programa contempla pagos mensuales y exige el cumplimiento de determinadas condiciones académicas como la regularidad educativa y las certificaciones correspondientes durante el período de la beca.

Becas Progresar: ¿Cuál es la única línea abierta?





Las convocatorias de Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron durante septiembre.

Según el cronograma informado, Obligatorio cerró el 4 de septiembre, mientras Superior y Enfermería finalizaron el 11.

La línea que continúa disponible es Progresar Formación Profesional, cuya inscripción permanece abierta hasta el 27 de noviembre.

Progresar Obligatorio: inscripción cerrada.

Progresar Superior: inscripción cerrada.

Progresar Enfermería: inscripción cerrada.

Progresar Formación Profesional: abierta hasta el 27 de noviembre.

La propuesta de Formación Profesional está orientada a cursos y trayectos vinculados con capacitación en oficios y salida laboral.

¿Cuánto deposita la ANSES por las Becas Progresar en octubre?





El monto nominal de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales para quienes resulten adjudicatarios y cumplan las condiciones.

Sin embargo, el pago puede ser menor porque el programa establece una retención del 20% en determinadas cuotas.

De esta manera, el estudiante puede recibir $28.000 mensuales y acumular los $7.000 restantes para cobrarlos posteriormente.

Monto nominal: $35.000.

80% depositado: $28.000.

20% retenido: $7.000.

Pago retenido: sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes.

La normativa establece que el 20% retenido se libera cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones académicas previstas.

Por eso, el monto nominal de la beca y el importe efectivamente depositado no necesariamente coinciden.

La única línea de las Becas Progresar que permanece habilitada es Progresar Formación Profesional hasta el 27 de noviembre.

Fechas de cobro de las Becas Progresar en octubre





El cronograma informado para octubre se organiza según la terminación del DNI del titular.

DNI 0 y 1: martes 13 de octubre.

DNI 2 y 3: miércoles 14 de octubre.

DNI 4 y 5: jueves 15 de octubre.

DNI 6 y 7: viernes 16 de octubre.

DNI 8 y 9: lunes 19 de octubre.

Cómo anotarse en la Beca Progresar





El trámite de inscripción es gratuito y se realiza de manera completamente online: