Becas Progresar: cómo consultar si cobro en octubre de forma sencilla

Las Becas Progresar son un apoyo económico clave para estudiantes de todo el país. Para aquellos que quieran consultar si recibirán el pago en octubre de 2026, existe una forma muy sencilla de corroborarlo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que realiza el depósito del beneficio por cuenta y orden de la Secretaría de Educación, permite consultar la Certificación Negativa para verificar si figura la liquidación correspondiente.

Se trata de un comprobante oficial y gratuito que emite ANSES y que permite conocer si una persona registra aportes, empleo formal, planes sociales u otras prestaciones previsionales.

Cabe recordar que mientras se esperan las fechas de cobro de octubre, también sigue abierta la inscripción a Progresar Trabajo. Los interesados podrán anotarse hasta el 27 de noviembre de 2026.

Cómo consultar la Certificación Negativa para saber si cobro Progresar





Para anticipar si existe una liquidación de Progresar correspondiente a octubre, los beneficiarios pueden consultar la Certificación Negativa de ANSES y seleccionar el período 09/2026, ya que el sistema toma como referencia el mes anterior.

Si el pago ya fue registrado, puede aparecer en rojo la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR". La información suele actualizarse hacia los últimos días de septiembre, por lo que conviene revisar nuevamente la consulta en esa fecha.

Además de la Certificación Negativa, hay otras formas de consultar el estado del beneficio:

Mi ANSES : permite revisar la información del pago y consultar la fecha de cobro cuando el organismo actualiza los datos.

: permite revisar la información del pago y consultar la fecha de cobro cuando el organismo actualiza los datos. Atención Virtual : dentro de "Consultas rápidas" , se puede consultar el estado de la liquidación de Progresar.

: dentro de , se puede consultar el estado de la liquidación de Progresar. Plataforma Progresar: en "Mis Solicitudes" figura el estado de la postulación, que puede aparecer como en evaluación, rechazada, suspendida, en reclamo o adjudicada, entre otras opciones.

La Plataforma Progresar es el canal oficial para conocer el resultado de la inscripción. Por eso, quienes se hayan postulado pueden ingresar ahí y hacer el seguimiento de su solicitud.

Estudiantes pueden consultar la Certificación Negativa de ANSES para saber si cobran Progresar (Imagen ilustrativa).

Montos del Progresar en octubre 2026

Todas las líneas de Becas Progresar tienen como referencia un monto mensual de $35.000. La suma que finalmente recibe cada estudiante depende de la línea a la que pertenezca y de si corresponde aplicar la retención prevista por el programa.

Progresar Obligatorio : para estudiantes de primaria y secundaria, el depósito mensual es de $28.000 . Los $7.000 restantes se acumulan y quedan sujetos a la acreditación de la regularidad escolar.

: para estudiantes de primaria y secundaria, el depósito mensual es de . Los $7.000 restantes se acumulan y quedan sujetos a la acreditación de la regularidad escolar. Progresar Superior : los estudiantes que recién ingresan o están en los primeros años reciben $28.000 por mes, con una parte retenida hasta cumplir las condiciones académicas. Quienes ya se encuentran en una etapa avanzada de la carrera reciben los $35.000 completos.

: los estudiantes que recién ingresan o están en los primeros años reciben por mes, con una parte retenida hasta cumplir las condiciones académicas. Quienes ya se encuentran en una etapa avanzada de la carrera reciben los $35.000 completos. Progresar Enfermería : en esta línea no se aplica la retención mensual, por lo que el beneficiario recibe $35.000 directamente.

: en esta línea no se aplica la retención mensual, por lo que el beneficiario recibe directamente. Progresar Trabajo: quienes participan de cursos de formación profesional perciben también $35.000 mensuales, mientras dure la capacitación correspondiente.

Progresar Trabajo mantiene abierta la inscripción

Todavía hay estudiantes que pueden sumarse a las Becas Progresar durante octubre. La línea Progresar Trabajo permite anotarse hasta el 27 de noviembre, por lo que la convocatoria continúa vigente.

Esta opción está pensada para jóvenes que realizan cursos de formación profesional o trayectos formativos habilitados. La edad para acceder es de 18 a 24 años, aunque el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no tienen un empleo formal registrado.

Para postularse es necesario que los ingresos del solicitante no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).