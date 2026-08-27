Becas Progresar en septiembre 2026: cómo verificar el estado de tu solicitud paso a paso

Quienes se inscribieron a las Becas Progresar y están a la espera de una respuesta pueden consultar en qué situación se encuentra su solicitud. Para hacerlo, existe una opción que permite revisar el estado de la postulación de cara a septiembre 2026.

La evaluación de las postulaciones contempla una instancia socioeconómica, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y otra académica, que verifica la condición de alumno regular. El resultado final se publica en la plataforma Progresar.

Además, quienes no se anotaron en la primera convocatoria pueden acceder a una segunda instancia de inscripción, según la línea de beca y las fechas establecidas para cada convocatoria. En estos casos, las becas correspondientes a la segunda convocatoria contemplan un período de cobro más corto.

Becas Progresar septiembre 2026: cómo consultar el estado de la solicitud

Los estudiantes que se anotaron a las Becas Progresar pueden consultar si su postulación fue aprobada y si ya existe una liquidación correspondiente al cobro de septiembre. Para hacerlo, cuentan con distintas herramientas digitales de ANSES.

Una de las alternativas es la Certificación Negativa, un comprobante oficial que permite saber si una persona registra determinados beneficios, prestaciones o transferencias a su nombre.

Cómo consultar la liquidación de Progresar con la Certificación Negativa

Para verificar si aparece registrada una liquidación de la beca, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al apartado de Certificación Negativa en anses.gob.ar .

. Colocar el CUIL del estudiante.

En el período de consulta, indicar agosto de 2026 tanto en la fecha de inicio como en la de finalización.

Generar el comprobante y revisar el resultado.

Si en el documento aparece "Becas Progresar", esto indica que existe un registro de liquidación asociado al beneficio para ese período. De todos modos, la acreditación efectiva depende del proceso administrativo y bancario correspondiente.

Estudiantes cuentan con dos vías para consultar si fueron aprobados o no en las Becas Progresar.

Mi ANSES: otra forma de revisar el estado

Los estudiantes también pueden utilizar Mi ANSES para consultar información relacionada con la liquidación de Progresar. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la app de Mi ANSES o al sitio web oficial. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en "Atención Virtual" e iniciar una consulta. Buscar la opción correspondiente al estado de liquidación de Progresar. Revisar la información disponible sobre el beneficio y su liquidación.

Cabe recordar que la aprobación de las becas requiere una evaluación socioeconómica y académica. Este proceso no tiene un plazo único para todos los postulantes, por lo que las respuestas y altas pueden aparecer de manera progresiva.

Becas Progresar 2026: hasta cuándo está abierta la segunda inscripción

Para quienes todavía no se anotaron, el Gobierno mantiene abierta una nueva convocatoria para algunas líneas de las Becas Progresar. Las fechas varían según el tipo de formación:

Progresar Obligatorio : inscripción disponible hasta el 4 de septiembre de 2026.

: inscripción disponible hasta el 4 de septiembre de 2026. Progresar Superior y Enfermería : se puede realizar hasta el 11 de septiembre de 2026.

: se puede realizar hasta el 11 de septiembre de 2026. Progresar Trabajo: la convocatoria permanece abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

En cambio, quienes ya completaron la inscripción durante la primera convocatoria de 2026 y todavía no recibieron una respuesta no necesitan volver a realizar el trámite. La situación de esas postulaciones se actualiza a medida que avanza el proceso de evaluación.

Becas Progresar 2026: cuánto se cobra por mes y cómo funciona la retención

El monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000 para las distintas líneas del programa. Sin embargo, no todos los estudiantes reciben esa suma completa todos los meses, ya que en algunas modalidades se aplica una retención.

En Progresar Obligatorio, Progresar Superior para ingresantes y Progresar Trabajo, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% del monto, es decir, $28.000. El 20% restante, equivalente a $7.000 por mes, queda retenido y se acumula.

Ese dinero puede cobrarse posteriormente cuando la institución educativa correspondiente acredita la regularidad del estudiante o la finalización del curso, según la línea de Progresar de la que se trate.

En cambio, quienes reciben Progresar Superior como estudiantes avanzados o Progresar Enfermería no tienen esta retención. En estos casos, el beneficiario recibe el 100% de la beca, es decir, los $35.000 mensuales.

Requisito de ingresos para acceder a Progresar

Además de cumplir con las condiciones educativas de cada línea, existe un requisito relacionado con los ingresos. La suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Este límite forma parte de los requisitos que se deben cumplir tanto para acceder a la beca como para mantener el beneficio.