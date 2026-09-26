Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

En el marco de las políticas públicas orientadas a la capacitación e inserción laboral, la Secretaría de Educación mantiene abierta la convocatoria para Progresar Formación Profesional (Progresar Trabajo).

A diferencia de las líneas destinadas a niveles obligatorios o universitarios, cuyos plazos ya finalizaron, este programa permite el registro de nuevos aspirantes hasta el 27 de noviembre de 2026.

Se otorga un haber mensual de $35.000 ($420.000 anuales) a quienes cursen talleres avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La iniciativa está orientada a fortalecer las competencias de los trabajadores e impulsar trayectos formativos en rubros con alta demanda en el mercado de trabajo. La gestión es gratuita y se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma del programa.

Requisitos y franjas etarias alcanzadas





Para acceder al cobro de esta asistencia de la ANSES, las personas interesadas deben certificar su anotación previa en una oferta académica habilitada por el INET y cumplir con las siguientes pautas socioeconómicas e individuales:

Edad general: jóvenes de entre 18 y 24 años .

Límite extendido: se amplía hasta los 35 años para personas desempleadas o sin un trabajo formal registrado.

Nacionalidad: argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia legal y DNI.

Tope de ingresos: el grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Nivel educativo: no poseer títulos de grado, tecnicaturas ni profesorados previos.

El cruce de datos patrimoniales y laborales para validar cada caso se efectúa de forma automática mediante las bases informáticas de la ANSES.

Cómo inscribirse para cobrar las Becas Progresar Trabajo.

Monto de la beca y trámite de inscripción paso a paso





El haber mensual fijado para la línea Progresar Trabajo se ubica en $35.000, monto del cual una porción se liquida de forma directa y el porcentaje restante queda sujeto a la acreditación de regularidad mediante la Certificación Negativa y el avance del alumno en el curso.

Para completar la solicitud antes de la fecha límite del 27 de noviembre, los postulantes deben seguir este procedimiento: