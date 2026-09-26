Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 26 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

La ANSES otorga una ayuda clave para la inserción laboral de jóvenes y desempleados de hasta 35 años. La fecha límite para mandar la solicitud y las condiciones socioeconómicas.

Lucía Reppin
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En el marco de las políticas públicas orientadas a la capacitación e inserción laboral, la Secretaría de Educación mantiene abierta la convocatoria para Progresar Formación Profesional (Progresar Trabajo).

A diferencia de las líneas destinadas a niveles obligatorios o universitarios, cuyos plazos ya finalizaron, este programa permite el registro de nuevos aspirantes hasta el 27 de noviembre de 2026.

Se otorga un haber mensual de $35.000 ($420.000 anuales) a quienes cursen talleres avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La iniciativa está orientada a fortalecer las competencias de los trabajadores e impulsar trayectos formativos en rubros con alta demanda en el mercado de trabajo. La gestión es gratuita y se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma del programa.

Requisitos y franjas etarias alcanzadas

Para acceder al cobro de esta asistencia de la ANSES, las personas interesadas deben certificar su anotación previa en una oferta académica habilitada por el INET y cumplir con las siguientes pautas socioeconómicas e individuales:

  • Edad general: jóvenes de entre 18 y 24 años.

  • Límite extendido: se amplía hasta los 35 años para personas desempleadas o sin un trabajo formal registrado.

  • Nacionalidad: argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia legal y DNI.

  • Tope de ingresos: el grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

  • Nivel educativo: no poseer títulos de grado, tecnicaturas ni profesorados previos.

El cruce de datos patrimoniales y laborales para validar cada caso se efectúa de forma automática mediante las bases informáticas de la ANSES.

Se otorga un haber mensual de $35.000 ($420.000 anuales) a quienes cursen talleres avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).La iniciativa está orientada a fortalecer las competencias de los trabajadores e impulsar trayectos formativos en rubros con alta demanda en el mercado de trabajo. La gestión es gratuita y se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma del programa.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Requisitos y franjas etarias alcanzadasPara acceder al cobro de esta asistencia de la ANSES, las personas interesadas deben certificar su anotación previa en una oferta académica habilitada por el INET y cumplir con las siguientes pautas socioeconómicas e individuales:Edad general:&nbsp;jóvenes de entre 18 y 24 años.Límite extendido:&nbsp;se amplía hasta los 35 años para personas desempleadas o sin un trabajo formal registrado.Nacionalidad:&nbsp;argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia legal y DNI.Tope de ingresos:&nbsp;el grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).Nivel educativo:&nbsp;no poseer títulos de grado, tecnicaturas ni profesorados previos.El cruce de datos patrimoniales y laborales para validar cada caso se efectúa de forma automática mediante las bases informáticas de la ANSES.Cómo inscribirse para cobrar las Becas Progresar Trabajo.
Cómo inscribirse para cobrar las Becas Progresar Trabajo.

Monto de la beca y trámite de inscripción paso a paso

El haber mensual fijado para la línea Progresar Trabajo se ubica en $35.000, monto del cual una porción se liquida de forma directa y el porcentaje restante queda sujeto a la acreditación de regularidad mediante la Certificación Negativa y el avance del alumno en el curso.

Para completar la solicitud antes de la fecha límite del 27 de noviembre, los postulantes deben seguir este procedimiento:

  1. Registrarse en el curso: estar inscripto de forma efectiva en un centro de formación profesional reconocido.

  2. Ingresar a la web oficial: entrar al portal de Becas Progresar y seleccionar la opción Formación profesional.

  3. Autenticar la identidad: iniciar sesión mediante las credenciales de Mi Argentina.

  4. Completar formularios: revisar la información personal, responder la encuesta socioeconómica e indicar el establecimiento educativo y la especialidad elegida.

  5. Confirmar la solicitud: enviar el trámite y descargar el comprobante correspondiente para el seguimiento del estado de la beca.

Esta nota habla de: