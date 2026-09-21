Beneficios para jubilados y pensionados: ¿Cómo ahorrar en las compras de fin de mes?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una herramienta para reducir el gasto de sus compras cotidianas.

Se trata de Beneficios Capital Humano, la continuidad de Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en comercios adheridos de todo el país.

El programa incluye promociones en supermercados y otros comercios, con rebajas que parten del 10% y pueden variar según el establecimiento, el día y el tipo de compra.

De qué se tratan los Beneficios ANSES y cómo funcionan





Las promociones permiten obtener descuentos en compras de supermercados y también en productos de perfumería y limpieza.

Algunas propuestas no tienen límite de devolución, mientras que otras establecen topes por operación o por mes.

Entre las principales promociones disponibles se encuentran:

10% de descuento sin tope: se aplica sobre todos los productos, incluidas las carnes, y puede sumar un 20% adicional en perfumería y limpieza durante determinados días.

se aplica sobre todos los productos, incluidas las carnes, y puede sumar un adicional en perfumería y limpieza durante determinados días. 15% de descuento sin tope: algunas propuestas ofrecen esta rebaja sobre distintos rubros en jornadas específicas.

algunas propuestas ofrecen esta rebaja sobre distintos rubros en jornadas específicas. 10% de descuento con un tope de $35.000: la devolución máxima se aplica bajo las condiciones establecidas por la promoción.

la devolución máxima se aplica bajo las condiciones establecidas por la promoción. 10% de descuento con reintegro de hasta $2.000 por operación: disponible en determinados días.

disponible en determinados días. 10% de descuento con límite mensual: contempla hasta $1.000 por compra y un máximo de $15.000 mensuales.





El programa también alcanza a miles de comercios adheridos distribuidos en todo el territorio nacional, donde pueden encontrarse beneficios según el rubro y las condiciones vigentes.

Además, los jubilados y pensionados pueden acceder a promociones en farmacias adheridas, con descuentos que pueden ubicarse entre el 10% y el 15%, de acuerdo con cada establecimiento.

Los beneficios de la ANSES se pueden utilizar en los comercios adheridos y con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde reciben su prestación.

¿Cómo se utilizan los beneficios de la ANSES?





Para aprovechar las promociones, los jubilados y pensionados deben cumplir con una condición principal:

Pagar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes de la ANSES.

Cuando el beneficio funciona mediante reintegro, el dinero se acredita posteriormente en la cuenta, según los plazos y condiciones correspondientes.

en la cuenta, según los plazos y condiciones correspondientes. Consultar antes de comprar los días de vigencia, los topes y los productos incluidos en cada promoción.

en cada promoción. Revisar el listado de comercios adheridos en la página oficial de Beneficios Capital Humano para conocer las propuestas disponibles.

No es necesario realizar una inscripción adicional para utilizar el programa: el acceso se concreta directamente al pagar con la tarjeta vinculada al cobro de la prestación.