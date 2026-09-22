"Bienvenidos todos, vayan y anuncien": la Iglesia presentó el lema para recibir a León XIV y pidió evitar la grieta

La Iglesia argentina presentó este martes los principales detalles de la visita del papa León XIV al país, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre. Durante una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -seguida en una cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos- se oficializaron el lema y el logo que acompañarán el viaje apostólico. En ese marco, los obispos volvieron a insistir en un pedido concreto: que las palabras del pontífice no sean utilizadas como parte de una disputa partidaria ni queden atrapadas en la grieta política argentina.

"Bienvenidos todos, vayan y anuncien" será el lema elegido para recibir al Santo Padre. La frase busca condensar dos momentos de una misma experiencia: la apertura para recibir al otro y la invitación a salir de uno mismo para ir a su encuentro. El presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, fue el encargado de presentar oficialmente el lema y el logo, en una visita que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y que será la primera de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

"Bienvenir" como puerta de entrada

Durante la presentación, el cardenal Ángel Rossi explicó el sentido que la Iglesia pretende darle a las palabras escogidas para acompañar la visita. "Bienvenir, sería el verbo, está indicando cercanía, nadie le da la bienvenida al que está del otro lado de la grieta", señaló, y vinculó ese primer tramo con ideas como la hospitalidad y la capacidad de abrir las puertas.

"Hablamos de hospitalidad, acogida, de abrir puertas, es una expresión que tiene mucho para rumiar, ojalá lo sepamos trabajar y vivir", sostuvo. La segunda parte, "vayan y anuncien", representa para la Iglesia el movimiento contrario al encierro sobre uno mismo: "Hace alusión a salir de uno mismo e ir a los demás. Está muy unido, un imperativo que usó mucho Francisco, salgan, un desafío de salir de sí mismo", explicó el cardenal.

De izq. a der.: Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado. (Gentileza: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral)

El sentido general del lema coincide con la explicación oficial del viaje: la CEA plantea que todos deben sentirse incluidos y, al mismo tiempo, llamados a salir al encuentro de otros. El Vaticano describió el logo como la representación de un pueblo diverso en el que nadie queda excluido y que tiene a Cristo como centro.

Un logo con identidad argentina

La imagen presentada junto con el lema está compuesta por múltiples figuras humanas estilizadas, de diferentes tamaños, formas y tonalidades celestes, que se reúnen alrededor de una cruz. Según la explicación difundida por la Santa Sede, los tonos celestes buscan recordar la identidad argentina, mientras que la disposición de las figuras deja un espacio central en forma de cruz, para representar diversidad, encuentro y un camino compartido.

La Santa Sede también vinculó la simbología con el concepto de las "piedras descartadas" -los pobres, los enfermos, los migrantes y los pequeños- que pueden convertirse en piedras angulares de una sociedad más sólida y acogedora. De la presentación participaron, además de Colombo y Rossi, monseñor Raúl Pizarro, responsable de la organización de la visita; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig; y otros obispos.

La agenda día por día

La agenda oficial establece que León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Ese día será recibido en Aeroparque, visitará el monumento al general San Martín y a los Ejércitos de la Independencia y mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9 tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole; el martes 10 viajará a Córdoba y regresará a la capital para una vigilia con jóvenes; y el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en Luján antes de continuar hacia Lima.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, junto a Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. (Gentileza: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral)

El homenaje a Francisco

Uno de los momentos de mayor peso simbólico será el homenaje al papa Francisco, el primer pontífice argentino y antecesor de León XIV. García Cuerva confirmó que el Papa visitará a los presos en la cárcel de Devoto y explicó cómo será el momento preparado en la Catedral Metropolitana: "Detrás del altar de la Catedral Metropolitana hay una imagen del Papa Francisco y la idea es que al llegar a la Catedral el lunes a la tarde, pueda estar rezando con algunos obispos. Un homenaje acotado", puntualizó.

Por su parte, Scheinig reveló otro detalle ligado a Francisco y Luján: "El año pasado le pedí al Papa León una sotana del Papa Francisco y está en Luján, la mandó León", contó. El arzobispo de Mercedes-Luján agregó que algunas plazas hoteleras de la ciudad ya están completas de cara a la llegada del pontífice y que se trabaja en la organización para recibir a los peregrinos que se movilicen hacia la Basílica.

El eje de la discapacidad y el Cottolengo

Otro de los momentos centrales será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, prevista para el lunes 9. El cardenal Rossi vinculó ese encuentro con uno de los ejes pastorales que la Iglesia viene desarrollando: la atención de las personas con discapacidad y, en un sentido más amplio, de quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

"Para nosotros el tema de la discapacidad es uno de los puntos de agenda de todo este año, donde hemos venido insistiendo en la atención a esta realidad tan delicada", explicó. Y remarcó el sentido del encuentro: "La obra de Don Orione es más que un símbolo, es un signo fuerte de la atención capilar de la Iglesia a tantos pobres de la patria". Rossi pidió no reducir ese gesto a una discusión coyuntural: "No nos gustaría quedarnos en un tema de tipo político, de una medida, sobre eso nos expresamos cada vez que hay que hacerlo".

El pedido de García Cuerva: que el Papa no sea llevado a la grieta

El arzobispo de Buenos Aires fue uno de los dirigentes eclesiales que más claramente planteó la necesidad de evitar una lectura partidaria de la visita. "Nos estamos advirtiendo sobre algo que parecería estar en nuestro ADN, casi que nos sale naturalmente ubicar casi cualquier palabra de un lado o del otro. Creo que podemos tratar de evitar eso", señaló.

Para explicar el mensaje, apeló a dos imágenes bíblicas: la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén narrada en el libro de Nehemías. "La necesidad de reconstruir la nueva Jerusalén necesita de todos, allí plantea la necesidad de reconstruir los vínculos y que las piedras desechables pasen a ser piedra angular. Las piedras desechables son los más pobres, los excluidos, los marginados", afirmó, y trasladó la imagen al presente: "Nosotros no tenemos que reconstruir la nueva Jerusalén, sino que tenemos que reconstruir nuestra Patria".

En esa línea, sostuvo que la visita no debería agotarse cuando el avión de León XIV despegue rumbo a Lima. "Nos quedará tarea para el hogar, lo que tendremos que hacer después es concretar lo que vivamos en esos días y lo que escuchemos de él", planteó. Y dejó una advertencia sobre el riesgo de la lectura partidaria: "El gravísimo error sería ponerlo de un lado o el otro de la grieta, empezar a achicar el mensaje con una mirada partidista y pensar que lo que dice se lo está diciendo al de al lado, nos lo está diciendo a todos".

La elección de "Bienvenidos todos, vayan y anuncien" no es casual: el primer concepto pone el acento en la apertura y el segundo en la misión. A pocas semanas de la llegada del Papa, los obispos argentinos buscan que la expectativa no se transforme en otra disputa alrededor de nombres, partidos o posicionamientos. El mensaje que pretenden instalar es, justamente, el contrario. Como resumió García Cuerva: "Lo que dice se lo está diciendo al de al lado, nos lo está diciendo a todos".