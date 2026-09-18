Billeteras virtuales: qué información queda registrada cada vez que pagás con el celular

El pago con transferencia dejó de ser una alternativa marginal en los mostradores argentinos. Según datos del Banco Central, uno de cada cuatro pagos con transferencia ya se inicia desde un código QR, una operatoria que empezó a masificarse recién con el programa Transferencias 3.0.

Lo que queda anotado en cada una de esas operaciones es otra cosa, y ahí buena parte de los usuarios de billeteras virtuales anda a ciegas. No hay un registro único. Hay tres, y cada uno lo mira un actor distinto.

Cuando alguien apoya el celular sobre un código QR y confirma el pago, el comercio recibe un paquete de datos acotado: el monto, la fecha y la hora, y un identificador que permite seguir la operación si después hay un reclamo. Los fondos se acreditan de inmediato y con carácter irrevocable, que es la característica central del esquema de pago con transferencia.

Lo que el comercio no ve es tanto o más relevante. No accede al saldo de la cuenta, ni al historial de movimientos, ni al resto de los pagos hechos ese día. Tampoco puede saber si el dinero salió de una caja de ahorro bancaria o de una cuenta de pago abierta en una fintech: el QR interoperable admite las dos fuentes y no las distingue en el comprobante.

El dato que sí queda del lado del comercio es la clave de la cuenta de origen. Ahí conviene tener presente la diferencia entre CBU, CVU y Alias: el CBU corresponde a cuentas de bancos, el CVU a cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago y el Alias funciona apenas como un apodo que remite a cualquiera de los dos.

El proveedor de servicios de pago que administra la billetera conserva un registro bastante más completo. Ahí quedan asentados el CVU de origen y el de destino, el dispositivo desde el que se confirmó la operación y el horario exacto, además de la cadena entera de movimientos previos de esa cuenta. Es el único actor que ve el recorrido del dinero de punta a punta.

Ese registro explica una situación que desconcierta a muchos usuarios: el nombre que figura en el resumen no siempre es el del lugar donde se pagó. Cuando el destinatario final no cobra de forma directa sino a través de un procesador tercero, lo que aparece es el nombre de ese intermediario. Pasa con plataformas de suscripción, con pasarelas de comercio electrónico y con las de entretenimiento online. Las guías que comparan casinos online con Mercado Pago llegan a detallar operador por operador qué CVU de procesador aparece en el resumen, cuál es el depósito mínimo de cada uno y cuántos días tarda cada retiro, porque el nombre que queda registrado casi nunca coincide con el del sitio.

El desfase entre el nombre y el destinatario es la huella de esa cuenta intermedia. Aparece en cualquier operación que pase por un procesador y no dice nada sobre la operación en sí.

El tercer rastro es el fiscal y es el que más consultas genera. Los bancos y los proveedores de servicios de pago están obligados a informar determinadas operaciones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el mismo organismo que en los últimos años sumó facultades para suspender cuentas y billeteras de contribuyentes observados. El deber de informar recién aparece cuando se superan umbrales altos. Hoy rigen estos:

Acreditaciones y transferencias mensuales: $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Saldo al último día del mes: los mismos $50.000.000 y $30.000.000.

Extracciones en efectivo: $10.000.000 mensuales, sin distinción entre personas humanas y jurídicas.

Plazos fijos e inversiones: $100.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para empresas.

Los montos rigen igual para una caja de ahorro tradicional que para una cuenta de pago con CVU. Esa equiparación es la que borró una idea bastante extendida hace unos años, la de que mover plata por billetera quedaba fuera del radar del organismo.

Superar un umbral tampoco supone una irregularidad ni dispara una inspección automática. Obliga a la entidad a reportar la operación dentro del régimen de información y nada más. Lo que el organismo hace después es cruzar esos datos con los ingresos declarados por el contribuyente.

Cada operación tiene un detalle ampliado al que se llega tocando el movimiento dentro de la aplicación. Ahí figuran cuatro campos que conviene mirar antes de hacer un reclamo:

El identificador de la operación, que es el número con el que el proveedor rastrea el pago.

La cuenta de destino, con su CVU o su CBU.

El nombre del titular de esa cuenta, que puede ser el del procesador y no el del comercio.

La fecha y la hora de acreditación, que en el pago con transferencia coinciden con las del pago.

El esquema de pago con transferencia tiene reglas propias de acreditación, devolución y plazos de reclamo, fijadas por el Banco Central. Son las que corren cuando un comercio dice no haber recibido un pago que en la billetera figura como acreditado.

Si el nombre del titular no coincide con el del comercio y la compra fue legítima, el comprobante de la billetera alcanza como respaldo. Ese comprobante guarda el identificador, que es lo que permite reconstruir la operación aunque el nombre que figura no diga nada.

Los tres rastros no responden a la misma lógica. Al comercio le alcanza con saber que cobró. El proveedor necesita poder reconstruir el recorrido del dinero si algo falla, y por eso guarda todo. El fisco recién aparece cuando el volumen pasa cierto punto.

Distinguir uno de otro evita el error más común, que es leer un movimiento de rutina como un problema. El dato que más desconcierta, ese nombre desconocido en el resumen, suele ser el más inofensivo de los tres.



