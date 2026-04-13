Bono de abril para jubilados: el detalle que confirma si corresponde el pago completo o proporcional

El bono extraordinario de $70.000 se convirtió en una pieza fundamental del ingreso mensual para los jubilados y pensionados. Sin embargo, en abril de 2026, la suba del haber mínimo por movilidad (un 2,9%) convive con un refuerzo que quedó "congelado" en su valor nominal.

Esta situación genera una duda recurrente: ¿Por qué el bono no es igual para todos? La respuesta reside en el diseño del beneficio, que funciona como un "auxilio" para que nadie quede por debajo de un piso determinado, pero que se diluye a medida que los ingresos suben.

El concepto central que deben conocer los beneficiarios es el del tope de ingresos, que para abril se fijó en $450.319,31. Este número de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el resultado de sumar la nueva jubilación básica y el adicional completo.

Jubilados y pensionados: ¿Cómo funciona el cobro del bono de $70.000?





Si el haber mensual está apenas por encima de la mínima, la ANSES no quita el bono, sino que paga una suma proporcional hasta alcanzar exactamente ese techo. De esta manera, el organismo busca equiparar los ingresos.

Otro punto que genera consultas es la compatibilidad del bono con otros beneficios. Es fundamental aclarar que el refuerzo de $70.000 se paga por titular y no por cada beneficio.

Significa que si una persona percibe una jubilación y una pensión al mismo tiempo, el sistema computa la suma de ambas. Si ese total ya supera el tope de los $450.319, el bono no se liquida.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?



Este grupo recibe el depósito total junto con su haber mensual:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima ($380.319) .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

¿Bono completo o proporcional? La información importante para jubilados en abril.

El sistema del bono proporcional: ¿Cómo saber cuánto se cobra?



Si se cobra más de la mínima pero menos de $450.319, el bono será la diferencia para llegar a ese monto. Por ejemplo:

Si el haber es de $400.000 , el bono de abril será de $50.319 .

Si el haber es de $420.000, se recibirá un refuerzo de $30.319.

¿Qué pasa con el aguinaldo y los descuentos?





Es importante recordar que el bono de $70.000 tiene carácter de "no remunerativo". Esto tiene dos consecuencias directas: