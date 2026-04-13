Bono de ANSES para jubilados: ¿Cuáles son los requisitos en abril y cómo saber si lo estás cobrando bien?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la entrega del bono variable para jubilados y pensionados en abril 2026. Se trata de un refuerzo de $70.000 que se acredita de forma automática y está destinado a quienes cumplen con una serie de requisitos establecidos por el organismo previsional.

El beneficio de ANSES busca complementar los haberes del sector pasivo como apoyo ante el contexto actual y los datos de la inflación. Conocer las condiciones de cobro y el calendario de pagos es fundamental para verificar si el monto que llegó a tu cuenta es el que te corresponde.

¿Qué es el bono variable de ANSES y cuáles son los requisitos para cobrarlo en abril 2026?

¿Qué es el bono variable de ANSES y cuáles son los requisitos para cobrarlo en abril 2026?

El bono variable de ANSES es un refuerzo extraordinario que se suma automáticamente al haber mensual de jubilados y pensionados, sin necesidad de trámites. Su monto no es fijo para todos: funciona mediante un sistema de escalas progresivas donde el adicional disminuye a medida que los ingresos del beneficiario son más altos, y puede llegar hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos del sistema.

Para cobrarlo, el requisito principal es no superar el tope de $450.319,31 mensuales, monto alcanzado por el aumento del 2,9%. Quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo, al igual que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) como las madres de siete hijos.

Los jubilados con haberes intermedios, es decir por encima de la mínima pero por debajo del tope, reciben un monto proporcional que completa ese límite.

Para entenderlo mejor, algunos ejemplos concretos: un jubilado que cobra la mínima de $380.319 recibe el bono completo de $70.000, llegando a un ingreso total de $450.319. Quien cobra $400.000 recibe un bono proporcional de $50.319 para alcanzar ese techo.

A su vez, con un haber de $430.000, el complemento baja a $20.319. En cambio, quienes cobran $460.000 quedan directamente fuera del beneficio ya que superan el tope establecido.

El bono no forma parte de la fórmula de movilidad ni se actualiza por inflación: es un pago extraordinario que el Gobierno define mes a mes, por lo que su continuidad depende de decisiones políticas y de la situación fiscal.

Cómo saber si cobrás correctamente el bono de ANSES

Para saber si el monto acreditado es el correcto, lo ideal es revisar el recibo de haberes desde la plataforma Mi ANSES. Ahí figura el detalle completo del pago: el haber base, el ajuste por movilidad y el bono extraordinario. Si el refuerzo es proporcional, el recibo lo especifica claramente.

Ante cualquier duda sobre la fecha o el monto recibido, el sitio oficial de ANSES en anses.gob.ar tiene toda la información actualizada. También es recomendable verificar que los datos bancarios estén al día para evitar demoras en la acreditación, especialmente en fechas cercanas a fines de semana o feriados.

Fechas de cobro del bono variable de ANSES para jubilados en abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: