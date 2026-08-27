Bono de septiembre para jubilados: ¿Cómo se paga y quiénes lo reciben?

Con el calendario de pagos de septiembre cada vez más cerca, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó algunos detalles acerca del depósito de haberes correspondiente al nuevo mes. Los jubilados y pensionados recibirán una nueva actualización, mientras que determinados beneficiarios también podrán acceder al bono extraordinario.

Para septiembre, el aumento estimado ronda el 2,1%, de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a julio.

A partir de esta actualización también cambia el piso de la jubilación mínima y, en consecuencia, el límite de ingresos que determina quiénes pueden cobrar el bono y por qué monto.

¿Cómo se organiza el pago del bono de septiembre y quiénes lo reciben?

En caso de que se confirme el aumento estimado del 2,1%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en $428.591,22. A ese monto podría sumarse el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzaría los $498.591,22.

Este último valor también funcionaría como tope para determinar quiénes pueden acceder al refuerzo y quiénes quedan fuera. De todos modos, los montos son todavía estimativos y ANSES deberá oficializar en los próximos días el porcentaje definitivo y los valores correspondientes a septiembre.

La distribución del bono quedaría organizada de la siguiente manera:

Bono completo de $70.000: destinado a quienes perciben exclusivamente el haber mínimo. Según la estimación disponible, este grupo cobraría $428.591,22 de jubilación más el refuerzo, por un total de $498.591,22. También accederían al bono completo los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzadas por el beneficio.

destinado a quienes perciben exclusivamente el haber mínimo. Según la estimación disponible, este grupo cobraría $428.591,22 de jubilación más el refuerzo, por un total de $498.591,22. También accederían al bono completo los titulares de la y de alcanzadas por el beneficio. Bono proporcional: corresponde a quienes tienen un haber superior a $428.591,22, pero inferior a $498.591,22. En estos casos, ANSES abonaría la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese límite.

corresponde a quienes tienen un haber superior a $428.591,22, pero inferior a $498.591,22. En estos casos, ANSES abonaría la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese límite. Sin bono extraordinario: quienes superen los $498.591,22 mensuales cobrarían únicamente el haber actualizado.





En septiembre, ANSES depositará el bono de refuerzo para jubilados, pero su acreditación se dividirá entre quienes lo cobrarán de forma completa, proporcional y quienes directamente quedan afuera.

¿Es necesario hacer algún trámite para cobrar el bono de ANSES?

El bono extraordinario no requiere una inscripción previa ni la realización de un trámite adicional ante ANSES. El organismo deposita el refuerzo de manera automática, junto con el haber previsional correspondiente.

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario recibe habitualmente su jubilación o pensión y coincide con la fecha establecida en el calendario de pagos.

Por eso, quienes se encuentren alcanzados por el beneficio no necesitan presentarse en una oficina para solicitarlo. De todos modos, es recomendable mantener actualizados los datos personales ante el organismo para evitar inconvenientes en la acreditación.

¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados de la mínima en septiembre?

El cronograma de pagos para quienes perciben el haber mínimo y, de corresponder, el bono de $70.000 se organizará según la terminación del DNI.

Las fechas estimadas son:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.





Estas fechas también son provisorias hasta que ANSES publique el calendario definitivo.