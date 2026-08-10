Bono "extra" para jubilados: cómo se calcula el monto del refuerzo de ANSES en agosto 2026

De cara a agosto de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arranca este lunes 10 con los pagos para jubilados y pensionados, que llegan con una nueva actualización. En cuanto al bono extraordinario, continuará vigente durante este mes con el cobro completo para algunos beneficiarios y un monto proporcional para otros, según el haber que perciben.

El incremento será del 1,9% y se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones correspondientes a este mes. La suba responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes y es clave para determinar cuánto corresponde cobrar de refuerzo, ya que el monto final del bono se calcula en función del haber mensual.

¿Cómo calcular cuánto corresponde cobrar del extra de ANSES en agosto 2026?

¿Cómo calcular cuánto corresponde cobrar del extra de ANSES en agosto 2026?

El esquema aplicado por ANSES mantiene durante agosto de 2026 el bono extraordinario de $70.000, que funciona como un refuerzo para complementar los haberes previsionales. El adicional permite sostener un piso de ingresos, incluso cuando el haber mensual supera la jubilación mínima.

Luego de la actualización por movilidad del 1,9%, la jubilación mínima quedó establecida en $419.775,93. Al sumar el bono, el ingreso garantizado asciende a $489.775,93, que funciona como referencia para determinar cuánto corresponde cobrar de refuerzo en cada caso.

El bono se calcula mediante un esquema decreciente: a medida que aumenta el haber previsional, disminuye el monto del adicional. De esta manera, quienes tienen haberes intermedios reciben un refuerzo menor, para alcanzar el piso de ingresos establecido para el período.

La escala de referencia queda conformada de la siguiente manera:

Haber de $419.775,93: bono de $70.000 y total de $489.775,93.

Haber de $429.775,93: bono de $60.000 y total de $489.775,93.

Haber de $439.775,93: bono de $50.000 y total de $489.775,93.

Haber de $449.775,93: bono de $40.000 y total de $489.775,93.

Haber de $459.775,93: bono de $30.000 y total de $489.775,93.

Haber de $469.775,93: bono de $20.000 y total de $489.775,93.

Haber de $479.775,93: bono de $10.000 y total de $489.775,93.





El mecanismo permite que el refuerzo se reduzca progresivamente a medida que aumenta el haber, evitando que una diferencia pequeña en la jubilación genere una brecha significativa en el ingreso final. El monto adicional, por lo tanto, se determina a partir de la diferencia entre el haber mensual y el piso de referencia fijado para el período.

Tres grupos de beneficiarios de ANSES que siguen cobrando el bono "extra" en agosto 2026

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).





Calendario de pagos para los jubilados de la mínima en agosto 2026