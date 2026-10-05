Bono para jubilados: ¿Cuál es el monto de octubre y quiénes quedan excluidos del pago?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga durante octubre un bono extraordinario para determinados jubilados y pensionados.

El refuerzo puede alcanzar los $70.000 y se acredita junto con los haberes previsionales correspondientes al mes.

La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 tras la actualización mensual del 1,66%.

Con el bono completo, quienes cobran ese haber alcanzan un ingreso total de $505.748,51 durante octubre.

La ANSES deposita el bono: ¿Quiénes reciben el monto completo?





El bono extraordinario tiene un monto máximo de $70.000 y se paga durante octubre de 2026.

Quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, reciben hasta el haber mínimo previsional, cobran el refuerzo completo.

Para quienes superan la mínima, existe un mecanismo proporcional que modifica el monto final del bono.

El refuerzo se calcula según la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance los $505.748,51.

El beneficio alcanza a distintos grupos contemplados por la normativa previsional vigente.

Jubilados del sistema contributivo.

del sistema contributivo. Titulares de la PUAM .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas .

. Titulares de pensiones administradas por la ANSES.





Además, el bono tiene carácter no remunerativo, no admite descuentos y no se computa para otros conceptos.

Los jubilados de la mínima cobran el bono completo de $70.000. Aquellos que superen el tope de octubre, que será de $505.748,51, quedan afuera del beneficio.

¿Quiénes quedan afuera del bono de $70.000?





El refuerzo completo corresponde a quienes tienen haberes previsionales iguales o inferiores a $435.748,51.

Quienes superan esa cifra pueden recibir un bono proporcional siempre que permanezcan por debajo del tope de $505.748,51.

Por ejemplo, una persona que cobra $455.748,51 recibirá $50.000 y alcanzará el tope establecido.

Haber de $455.748,51: bono de $50.000.

bono de $50.000. Haber de $465.748,51: bono de $40.000.

bono de $40.000. Haber de $475.748,51: bono de $30.000.

bono de $30.000. Más de $505.748,51: queda fuera del bono.





Calendario de pagos de octubre





Los jubilados y pensionados que no superan la mínima cobran según la terminación del DNI:

8 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 9 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 13 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 14 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 15 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 16 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 19 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 20 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 21 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 22 de octubre: DNI terminado en 9.





Para las PNC, las fechas son las siguientes:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas según la terminación del DNI quedan así: