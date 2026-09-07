Bono para jubilados que superan la mínima: ¿Cómo calcular el monto de septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de las prestaciones previsionales correspondientes a septiembre y también definió cómo se aplicará el bono extraordinario para jubilados y pensionados.

El refuerzo tiene un monto máximo de $70.000, aunque no todos los beneficiarios alcanzados recibirán esa suma completa. El esquema del bono contempla tanto a quienes cobran la jubilación mínima como a titulares cuyos haberes se encuentran por encima de ese piso.

En estos últimos casos, la ANSES aplica un mecanismo proporcional destinado a complementar el ingreso mensual hasta alcanzar un determinado límite.

¿Cómo se calcula el bono proporcional de la ANSES?





Mientras que los titulares del haber mínimo de $428.633,20 perciben el bono completo de $70.000, quienes cobran una suma superior reciben un refuerzo menor.

La fórmula utilizada por la ANSES busca que, al sumar el haber previsional y el bono, el beneficiario alcance un ingreso total bruto de $498.633,20. Por eso, cuanto más se acerque la jubilación a ese límite, menor será el monto extraordinario.

La escala para septiembre queda de la siguiente manera:

Haber de $438.633,20: bono de $60.000.

bono de $60.000. Haber de $448.633,20: bono de $50.000.

bono de $50.000. Haber de $458.633,20: bono de $40.000.

bono de $40.000. Haber de $468.633,20: bono de $30.000.

bono de $30.000. Haber de $478.633,20: bono de $20.000.

bono de $20.000. Haber de $488.633,20: bono de $10.000.





El mecanismo continúa hasta llegar al tope establecido. Por lo tanto, quienes registren ingresos mensuales brutos iguales o superiores a $498.633,20 quedan fuera del cobro del refuerzo.

En septiembre, los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima tendrán un bono proporcional.

Calendario de cobros de septiembre: ¿En qué fechas cobran los jubilados y pensionados?





La ANSES estableció distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.





Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.





Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo