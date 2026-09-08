La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona en septiembre de 2026 una nueva edición del bono extraordinario de hasta $70.000. Este beneficio se otorga junto al haber mensual ajustado con el incremento por movilidad del 2,11%.

El objetivo principal de esta medida es garantizar un piso de ingresos que permita a los sectores con salarios más bajos amortiguar el impacto de la inflación. Los fondos se acreditan de manera directa en la cuenta bancaria habitual según la fecha asignada en el calendario oficial.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre?





El plus económico está destinado a los siguientes grupos previsionales:

Jubilados y pensionados del haber mínimo: cobran el monto total de $70.000 , alcanzando un ingreso mensual consolidado de $498.633,20 .

Pensiones No Contributivas (PNC): reciben los $70.000 completos, sumando un haber final de $370.043,24 en mano.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): perciben el refuerzo entero de $70.000 , redondeando un total mensual de $412.906,56 .

Haberes superiores a la mínima: cobran un bono proporcional. La ANSES liquida la diferencia exacta hasta alcanzar el límite unificado de $498.633,20 (por ejemplo, quien tiene un básico de $450.000 percibe un plus de $48.633,20).

Quienes perciben un haber mensual igual o superior a $498.633,20 no reciben el refuerzo.

Bono para jubilados: quiénes lo cobran y el límite de ingresos en septiembre.

Cómo consultar el cobro del bono en Mi ANSES





Para revisar el desglose exacto de la liquidación antes de concurrir al banco:

Ingresar a anses.gob.ar o a la aplicación Mi ANSES. Iniciar sesión con CUIL y contraseña digital (Clave de la Seguridad Social). Ir a la pestaña "Cobros" y hacer clic en "Consultar recibo de sueldo". Seleccionar el período de septiembre de 2026.

En la pantalla figurará la discriminación de los conceptos acreditados: el haber mensual ajustado por movilidad y el ítem correspondiente al bono extraordinario.