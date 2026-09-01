Bono para pensionados de ANSES en septiembre: de cuánto es y quiénes cobran el total

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos que regirá en septiembre de 2026 para todos los titulares de pensiones.

Además de la aplicación del aumento mensual del 2,11% basado en el índice de inflación, el Poder Ejecutivo ratificó la entrega del bono extraordinario de $70.000, el cual impactará en los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

En el caso de las distintas líneas de pensiones, el valor total en mano varía según el porcentaje del haber básico al que equivale cada prestación, sumado al beneficio adicional.

¿Cuánto se cobra en septiembre según el tipo de pensión?





Con la combinación de la pauta de movilidad y la acreditación completa del refuerzo, los montos finales para el mes quedan estructurados de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el haber base pasa a $300.043,24 . Al sumarle el bono completo de $70.000 , el cobro total unificado asciende a $370.043,24 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% de una jubilación mínima, el haber básico se ubica en $342.906,56 . Con la incorporación del plus de $70.000, la prestación final llega a $412.906,56 en mano.

Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos: al equipararse legalmente al 100% de la jubilación mínima básica ($428.633,20), perciben el bono completo y alcanzan un tope final de $498.633,20.

¿De cuánto es el bono para pensionados de la ANSES en septiembre?

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas





Los titulares de las PNC serán los primeros en acceder al cobro de sus haberes y del bono correspondiente a septiembre. El cronograma dispuesto por el organismo se desplegará de la siguiente forma según la terminación del DNI: