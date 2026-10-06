Bosques imponentes y fauna única: el enorme refugio natural escondido en Santiago del Estero
Este destino invita a internarse entre quebrachales centenarios, senderos y una extraordinaria biodiversidad, lejos de los circuitos más tradicionales.
Hay lugares que sorprenden por una montaña o una cascada y otros cuya grandeza está, justamente, en todo lo que alcanza la mirada.
En el norte argentino sobrevive uno de esos territorios donde el horizonte parece no tener límites e invita a adentrarse en un viaje diferente.
Bosques de enormes quebrachos y animales difíciles de observar en otros puntos del país convierten la visita en una verdadera expedición por el monte chaqueño.
Naturaleza salvaje en Santiago del Estero
El Parque Nacional Copo es un área natural protegida ubicada en el norte de la provincia de Santiago del Estero.
Creado en el año 2000, resguarda 118.119 hectáreas pertenecientes a la ecorregión del Chaco Seco y conserva uno de los últimos grandes reductos de quebrachal de la región.
Su aislamiento y difícil acceso permitieron que parte de estos bosques sobrevivieran a la intensa explotación forestal que sufrió históricamente la provincia.
El paisaje está dominado por el majestuoso quebracho colorado santiagueño, acompañado por quebrachos blancos, itines, guayacanes, mistoles y yuchanes.
Entre ellos aparecen antiguos cauces de ríos que, con el paso del tiempo, dieron lugar a extensos pastizales. Estos espacios abiertos rompen con la densidad y crean amplios horizontes.
Esta combinación de ambientes convierte al lugar en un extraordinario refugio de biodiversidad. Recorrerlo permite descubrir una faceta silvestre, agreste y todavía poco intervenida del norte argentino.
Una de las mejores formas de descubrirlo es caminando por el Sendero Munakuy, un circuito interpretativo autoguiado de 1,4 kilómetros y dificultad baja, cuyo recorrido demanda entre 40 minutos y una hora.
El camino parte desde la Seccional El Aybal y se interna en un impresionante bosque de quebrachos. Luego atraviesa un pastizal hasta alcanzar un mirador de aproximadamente siete metros de altura.
Otro de sus grandes atractivos es el avistaje de aves. Entre las copas de los árboles pueden observarse carpinteros, martinetas chaqueñas, chuñas patas negras, zorzales chalchaleros y diferentes especies de picaflores.
La riqueza animal va mucho más allá. El área alberga especies amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta y el chancho quimilero, además del oso hormiguero grande, el águila coronada y la boa de las vizcacheras.
Para planificar la escapada conviene tener en cuenta la temporada: actualmente el parque recibe visitas de abril a octubre, y los meses de mayo a julio son señalados como los más recomendables por las condiciones meteorológicas y las posibilidades de observar fauna.
Para quienes buscan alejarse de los destinos tradicionales, el Parque Nacional Copo propone una experiencia diferente. Sus quebrachales, pastizales, senderos y valiosa fauna permiten descubrir uno de los ambientes más auténticos y menos conocidos de Santiago del Estero.
5 motivos para visitar el Parque Nacional Copo
- Recorrer enormes quebrachales centenarios.
- Observar fauna silvestre difícil de encontrar en otros lugares.
- Caminar por senderos en pleno Chaco Seco.
- Disfrutar de paisajes agrestes y amplios horizontes.
- Descubrir un destino poco conocido y alejado del turismo masivo.