Bosques imponentes y fauna única: el enorme refugio natural escondido en Santiago del Estero

Hay lugares que sorprenden por una montaña o una cascada y otros cuya grandeza está, justamente, en todo lo que alcanza la mirada.

En el norte argentino sobrevive uno de esos territorios donde el horizonte parece no tener límites e invita a adentrarse en un viaje diferente.

Bosques de enormes quebrachos y animales difíciles de observar en otros puntos del país convierten la visita en una verdadera expedición por el monte chaqueño.

El chancho quimilero es una de las especies emblemáticas y amenazadas que encuentran refugio dentro del área protegida.

Naturaleza salvaje en Santiago del Estero





El Parque Nacional Copo es un área natural protegida ubicada en el norte de la provincia de Santiago del Estero.

Creado en el año 2000, resguarda 118.119 hectáreas pertenecientes a la ecorregión del Chaco Seco y conserva uno de los últimos grandes reductos de quebrachal de la región.

Su aislamiento y difícil acceso permitieron que parte de estos bosques sobrevivieran a la intensa explotación forestal que sufrió históricamente la provincia.

La inmensidad del Parque Nacional Copo permite contemplar extensos bosques y algunos de los paisajes más representativos del Chaco Seco.

El paisaje está dominado por el majestuoso quebracho colorado santiagueño, acompañado por quebrachos blancos, itines, guayacanes, mistoles y yuchanes.

Entre ellos aparecen antiguos cauces de ríos que, con el paso del tiempo, dieron lugar a extensos pastizales. Estos espacios abiertos rompen con la densidad y crean amplios horizontes.

Esta combinación de ambientes convierte al lugar en un extraordinario refugio de biodiversidad. Recorrerlo permite descubrir una faceta silvestre, agreste y todavía poco intervenida del norte argentino.

El acceso al Parque Nacional Copo anticipa una aventura entre quebrachales, senderos y naturaleza prácticamente intacta.

Una de las mejores formas de descubrirlo es caminando por el Sendero Munakuy, un circuito interpretativo autoguiado de 1,4 kilómetros y dificultad baja, cuyo recorrido demanda entre 40 minutos y una hora.

El camino parte desde la Seccional El Aybal y se interna en un impresionante bosque de quebrachos. Luego atraviesa un pastizal hasta alcanzar un mirador de aproximadamente siete metros de altura.

Los recorridos permiten internarse en el bosque chaqueño y descubrir de cerca la vegetación característica de la región.

Otro de sus grandes atractivos es el avistaje de aves. Entre las copas de los árboles pueden observarse carpinteros, martinetas chaqueñas, chuñas patas negras, zorzales chalchaleros y diferentes especies de picaflores.

La riqueza animal va mucho más allá. El área alberga especies amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta y el chancho quimilero, además del oso hormiguero grande, el águila coronada y la boa de las vizcacheras.

Los espacios abiertos del parque albergan una rica variedad de aves y ofrecen excelentes oportunidades para el avistaje de fauna.

Para planificar la escapada conviene tener en cuenta la temporada: actualmente el parque recibe visitas de abril a octubre, y los meses de mayo a julio son señalados como los más recomendables por las condiciones meteorológicas y las posibilidades de observar fauna.

Para quienes buscan alejarse de los destinos tradicionales, el Parque Nacional Copo propone una experiencia diferente. Sus quebrachales, pastizales, senderos y valiosa fauna permiten descubrir uno de los ambientes más auténticos y menos conocidos de Santiago del Estero.

Los caminos rodeados de monte ofrecen un escenario privilegiado para recorrer el entorno y disfrutar de una experiencia en pleno contacto con la naturaleza.

5 motivos para visitar el Parque Nacional Copo