Bronca de los vecinos de Mar del Plata: "¿Dónde está Guillermo Montenegro?"

Mar del Plata volvió a ser noticia nacional, no por las playas, el descanso y las vacaciones, sino por la ola de inseguridad y muertes de hace unos días.

Ahora, se acentúan los reclamos de los vecinos. Se muestran indignados con el ex intendente y ahora senador provincial Guillermo Montenegro.

Vecinos de doce barrios de la zona sur de Mar del Plata cortaron la avenida Jorge Newbery para denunciar el estado crítico y de abandono.

En 10 Noticias Edición Central de Canal 10, con la conducción de Mariana Gérez y Germán Lagrasta, se reflejó - como desde hace varios días - la indignación popular. En el móvil en vivo, con la cronista Florencia Pucheu Sain, fluyeron los reclamos porque las calles se han convertido en lodazales, basurales y cementerios de autos quemados, aislando a las familias e impidiendo el ingreso de colectivos, ambulancias y patrulleros.

Y volvió la pregunta, con bronca, de los vecinos: "¿Dónde está Guillermo Montenegro?"

Piden por el actual legislador que "dejó" la ciudad hace casi 250 días. Denuncian que "poco le importó el compromiso que asumió" como jefe comunal. Las imágenes, elocuentes: en medio de la oscuridad y la inseguridad, la indignación vecinal apuntó fuertemente contra su figura. El intendente en licencia contrasta la desidia actual y el cobro de la Tasa Vial con sus promesas de campaña de 2019, cuando aseguraba que "con poco se cambia".

Crédito: Canal 10 de Mar del Plata.

Hoy, esa frase resuena casi como una provocación en los barrios del sur. y en varios más de la ciudad. Y la pregunta unánime sobre el destino de los fondos recaudados. "¿Dónde está la Tasa Vial? ¿En el centro nada más? Nosotros también cargamos combustible". Los vecinos se sienten desprotegidos.

Mentiras y videos

Los videos de Montenegro - reiterados en la pantalla de Canal 10 - aumentó la indignación de los marplatenses: prometió soluciones casi en los mismos lugares donde los vecinos reclamaron ante las cámaras.

No en vano algunos definieron como "el paisaje del abandono" lo que están viviendo: doce barrios protestaron por calles intransitables, inseguridad y desidia.

Sin dudas, la paciencia se agotó en la zona sur de Mar del Plata para los habitantes del Nuevo Golf, Alfar, San Jacinto, Parque Independencia, Monte Terrabusi, Quebradas de Peralta Ramos, San Benito y San Patricio.

Durante la tarde del miércoles 12 lideraron con desesperación el corte total de la avenida Jorge Newbery en su intersección con Bahía Thetis.

El reclamo histórico se transformó en más urgente: algunas calles se han convertido desde hace tiempo en lodazales, lagunas o microbasurales.

Entre las denuncias, sumaron algo clave de la vida cotidiana. "El colectivo 501 dejó de pasar. Eso perjudica a un montón de vecinos que van a trabajar a la madrugada y tienen que recurrir a tomarse un remis, y en la situación económica que estamos es muy complicado", dijo una vecina de San Jacinto. También el impacto llegó a las emergencias médicas o policiales: quedan a la deriva.

Rubén, presidente de la Asociación Vecinal Nuevo Golf, fue categórico: "Yo, con mis ojos, he visto salir a una mamá con su hija en silla de ruedas con un tubo de oxígeno. ¿Se imaginan por dónde? Entre el agua, 100, 200 metros caminando arremangada, descalza".

Por su parte, Carminia, otra vecina histórica del barrio, habló de su frustración: "Hace un montón de años que estamos así. Mandamos cartas documento y no dan respuesta. Hay mucha gente discapacitada, no pueden entrar ambulancias. La policía, imposible que entre".

El tránsito diario es una odisea. Las cámaras de Canal 10 mostraron a un padre regresando de la escuela con su hija, caminando por la vereda y empujando su moto a pie. "No podés pasar andando, tenés que bajarte porque es un peligro, te embarrás todo", dijo resignado.

Javier, otro vecino que vive hace tres años en la zona, confirmó el abandono: "Cuando llueve mucho, tres o cuatro días, directamente no hay calle".

Inseguridad y la "burla" de las luminarias

La cronista mostró la realidad en vivo... y casi a oscuras. ¿Un escenario ideal para la delincuencia? Los vehículos deben frenar para esquivar los pozos. Son blancos fáciles. "Quisieron robarme el auto hace un mes. Estaba con mi hija y amiguitas. Se bajaron de dos motos...", confesó otro vecino. "En algunas calles la oscuridad es total, hoy acabo de comprar un reflector para poner en la cuadra", relató una vecina del barrio Alfar.

Una de las esquinas más anegadas fue el detonante. Vecinos denunciaron una irregularidad alarmante: "Llamamos un montón de veces e hicimos el reclamo. Nos dijeron que figuraba como que ya estaban puestas las luminarias. Pero no, a la noche acá te da miedo pasar". Ante esto, las familias deben organizar guardias vecinales. "Tratamos de acompañar a los hijos adolescentes a la parada a cuatro cuadras, o pedirle a algún vecino que se quede mirando, porque de noche no se puede salir".

Relato en primera persona

A los testimonios de los vecinos, se sumó la descripción del lugar de Puchen Sain. El relato de la cronista de Canal 10, pura realidad: "La luminaria sobre la calle Gianelli, para allá, para el lado de Mario Bravo, no anda. Hay una lámpara que está dentro de una casa, pero las demás, que corresponden al alumbrado público, están apagadas. Sobre la calle 79, que es la otra calle en la intersección en la que estamos, hay un farol, también del alumbrado público. Sí hay luminaria LED sobre la calle Cerrito, pero uno sale de Cerrito y hace dos pasos, y la situación es otra completamente. La poca luz que hay pertenece a las casas, es decir, a los propietarios de las viviendas que tienen luz propia y no es el alumbrado público, porque ustedes ven lo que es la calle. La luz que ven es la luz de nuestra cámara. Ninguno de los reclamos es nuevo. Hablamos con los vecinos año a año y la situación, en vez de por lo menos estabilizarse, se va volviendo peor".

Los vecinos están cansados. ¿Por qué tuvieron que cortar una calle? No son vecinos super organizados. No. Se empezaron a conectar por WhatsApp y así armaron la convocatoria.

Rubén, conmovedor. Le dolió ver "a tantos compañeros fomentistas, vecinalistas, que han tenido que llegar a esta instancia, a partir de habernos quedado sin recursos. Obviamente no somos personas que nos gusta molestar al transeúnte, mucho menos al vecino. Hace dos años que nos vienen enterrando cada vez más en el barro."

La sección de Canal 10 Las noticias de la gente (0223 300 4444) está colmada de videos y denuncias: microbasurales y calles rotas, falta de luminarias.

El saldo de la desidia

Mientras el ex intendente Guillermo Montenegro sigue sin aparecer, para los marplatenses ha quedado en evidencia que existe un colapso de Infraestructura, calles de tierra completamente intransitables; aislamiento obligado por la suspensión o acortamiento de los recorridos del transporte público, imposibilidad de ingreso para ambulancias, patrulleros y vehículos de aplicaciones (Uber o remis); falta de Servicios Básicos: oscuridad casi total por falta de luminarias públicas y proliferación de microbasurales; inseguridad: para los vecinos el mal estado de las calles y la oscuridad son un "caldo de cultivo" para los robos; Tasa Vial: duro cuestionamiento de los vecinos, quienes pagan este impuesto al cargar combustible y denuncian que los fondos no se reinvierten en el mantenimiento de las calles de sus barrios; responsabilidad: los vecinos apuntan a Guillermo Montenegro. No tienen dudas.

FRASES DESTACADAS: LA VOZ DE LOS VECINOS

"La Tasa Vial está financiando las campañas políticas. No nos importa dónde están, queremos soluciones."

"¿Dónde está la Tasa Vial? ¿En el centro nada más? ¿Y nosotros qué? Sí, nosotros también cargamos combustible..."

"Hace dos años que nos están enterrando cada vez más en el barro. Nos hemos quedado sin el servicio de desagote, sin saneamiento de basurales."

"Vengo andando con la moto en la mano porque no puedo pasar andando; es un peligro caerse."

"Tiraron basura, autos quemados. Uno piensa que esto es una calle y no lo puedo creer."

"Hace tres años y pico que vivimos como chanchos."

"Yo, con mis ojos, he visto salir a una mamá con su hija en silla de ruedas con un tubo de oxígeno. ¿Se imaginan por dónde? Entre el agua, 100, 200 metros caminando arremangada, descalza." (Rubén, fomentista).

"El colectivo 501 dejó de pasar. Perjudica a un montón de vecinos que van a trabajar a la madrugada y tienen que recurrir a tomarse un remis."

"Mandamos cartas documento al municipio y no dan respuesta. Hay mucha gente discapacitada, no pueden entrar ambulancias. La policía, imposible que entre." (Carminia, vecina).

"Hicimos el reclamo y nos dijeron que figuraba como que ya estaban puestas las luminarias. Pero no, a la noche acá te da miedo pasar."

"Me quisieron robar el auto. La oscuridad es total, hoy acabo de comprar un reflector para poner en la cuadra. No se ve un policía ni ahí." (Vecina del Alfar).

"Tratamos de acompañar a los hijos adolescentes hasta la parada de colectivo... de noche es muy peligroso, no se puede salir."