Brutal accidente en Palermo: un colectivo se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres

Un fuerte accidente se registró este lunes en el barrio porteño de Palermo, donde un colectivo de la línea 29 terminó sobre la vereda y embistió a dos mujeres. Ocurrió en la esquina de Coronel Díaz y Charcas y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El vehículo circulaba por Coronel Díaz al 1600 cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control. La unidad se desvió de su recorrido, atravesó la bicisenda y terminó sobre la vereda, donde chocó contra un árbol y la estructura de un bar.

El impacto provocó importantes daños en el comercio. El deck quedó destruido y también se desprendió parte del techo de chapa que se encontraba sobre la vereda.

En ese momento, el local estaba cerrado al público, aunque había trabajadores en el interior. Los hombres se asustaron por el fuerte ruido y el impacto que sintieron en la fachada, pero ninguno resultó herido.

Tres personas fueron trasladadas al hospital tras el accidente

El operativo de emergencia incluyó la asistencia de las personas que resultaron afectadas por el choque. En un primer momento, se informó que tres personas habían sido trasladadas al Hospital Rivadavia, mientras que una cuarta recibió atención del SAME en el lugar.

Más tarde, durante la cobertura desde el lugar, se indicó que una persona había sido derivada al Hospital Fernández y que podría tratarse del conductor del colectivo, de aproximadamente 59 años.

Las dos mujeres que fueron embestidas también fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, donde quedaron bajo observación para controlar su evolución.

La Policía mantuvo un corte de tránsito en la zona durante dos horas, mientras llevaban adelante las tareas de asistencia y se trabajaba para retirar la unidad de la vereda.

Video: así quedó la zona tras el fuerte accidente con el colectivo





Qué se investiga sobre las causas del choque

Las circunstancias que provocaron que el colectivo abandonara la calzada todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis mencionadas durante la cobertura apunta a que el conductor habría sufrido una descompensación mientras estaba al volante.

Según los testimonios difundidos en el lugar, el chofer habría manifestado que se desmayó antes de perder el control de la unidad.

Así quedó el colectivo y la zona tras el accidente (Captura video).

Para establecer qué ocurrió durante los segundos previos al impacto, una de las principales evidencias podría estar en las cámaras de seguridad instaladas dentro del colectivo.

Las imágenes permitirían reconstruir los movimientos del conductor antes de que la unidad se desviara hacia la vereda.

También se mencionó la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un "síncope cardíaco", aunque esa versión deberá ser determinada por los estudios médicos.