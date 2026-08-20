ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados en septiembre: ¿Cuándo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara los pagos correspondientes a septiembre para jubilados y pensionados. Para ese mes, las prestaciones previsionales tendrán una nueva actualización vinculada con la fórmula de movilidad vigente y ya pueden estimarse los nuevos valores que percibirán los beneficiarios.

El incremento previsto será del 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este mecanismo establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualicen mensualmente tomando como referencia la evolución del IPC. Por este motivo, el dato de inflación de julio impactará en los haberes que se paguen durante septiembre.

Aumentan las jubilaciones en septiembre: cuáles son los montos estimados

Con una actualización del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.591,22.

$428.591,22. Jubilación máxima: $2.884.013,07.

$2.884.013,07. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.

$342.872,98. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: aproximadamente $300.014.





Los valores corresponden al cálculo realizado sobre los haberes vigentes en agosto y todavía deben quedar formalizados mediante la normativa de ANSES. La inflación de julio, que fue del 2,1%, es el dato oficial que permite determinar esta actualización.

El aumento de septiembre aún debe ser oficializado por ANSES en los próximos días, pero se estima que ronde el 2,1%.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobrarían los jubilados en septiembre de 2026

Como sucede todos los meses, ANSES distribuirá los pagos de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI. Por el momento, las fechas que circulan son provisorias, ya que el organismo todavía debe publicar el calendario oficial.

Para los jubilados que perciben la mínima, el esquema estimado es:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.





Para las Pensiones No Contributivas, las fechas estimadas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.





En tanto, quienes perciban haberes superiores a la mínima cobrarían según este esquema:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.





¿Qué pasa con el bono de $70.000 en septiembre?

El aumento por movilidad y el bono extraordinario son dos conceptos diferentes. Mientras la actualización del 2,1% surge del mecanismo establecido para los haberes, la continuidad del refuerzo de hasta $70.000 requiere una definición específica del Gobierno.

Durante agosto, el bono se mantuvo vigente para los beneficiarios alcanzados. Para septiembre, todavía debe oficializarse su continuidad mediante la normativa correspondiente.

En caso de mantenerse el refuerzo completo, un jubilado que perciba la mínima podría recibir alrededor de $498.591,22, resultado de sumar el haber estimado de $428.591,22 y el bono de $70.000.

Cómo consultar la liquidación de septiembre

Los jubilados y pensionados podrán consultar el detalle de sus haberes a través de Mi ANSES, tanto desde el sitio web oficial como mediante la aplicación.

Para realizar la consulta deberán ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí podrán revisar el recibo correspondiente a septiembre, conocer el monto del haber actualizado y verificar, en los casos que corresponda, si se incorporó el bono extraordinario.