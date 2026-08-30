Buenas noticias, jubilados: ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre, ¿en qué fechas cobran, según DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos correspondiente a septiembre y estableció las fechas en las que jubilados y pensionados podrán acceder a sus haberes, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario tendrá un adelanto respecto de agosto: los primeros pagos comenzarán el martes 8 de septiembre, tanto para determinados jubilados como para titulares de Pensiones No Contributivas. A su vez, las prestaciones previsionales tendrán una actualización del 2,1%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

¿Cuáles son las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones en septiembre?





De acuerdo con el cronograma oficial, septiembre comenzará con los pagos correspondientes a los jubilados que perciben haberes mínimos y a los titulares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI.

Jubilados de la mínima

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.





Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.





Más adelante, será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.





El calendario de pagos de ANSES comenzará el martes 8 de septiembre y los primeros grupos en cobrar sus haberes serán los jubilados de la mínima y los titulares de las Pensiones no Contributivas.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en septiembre?





El aumento del 2,1% modifica los valores de las principales prestaciones previsionales. Con la actualización ya oficializada, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.633,20.

$428.633,20. Jubilación máxima: $2.884.296.

$2.884.296. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): también recibe la actualización correspondiente.

también recibe la actualización correspondiente. Pensiones No Contributivas: se actualizan de acuerdo con el mismo mecanismo de movilidad.





El incremento responde al esquema de actualización mensual de las prestaciones y toma como referencia el IPC de julio informado por el INDEC.

Bono de $70.000: quiénes pueden recibirlo en septiembre





Además del aumento, el Gobierno mantuvo en los últimos meses el bono extraordinario de $70.000 para determinados jubilados y pensionados. El refuerzo completo corresponde a quienes tienen un haber igual o inferior al mínimo, mientras que quienes superan ese ingreso pueden acceder a un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo podría alcanzar un ingreso total de $498.633,20 al sumar el refuerzo. El bono también alcanzaría a determinados titulares de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.