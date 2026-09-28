Buenos Aires, con cielo gris, humedad y lluvias: ¿Hasta cuándo seguirán las precipitaciones?

La semana arrancó con cielo gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de las lluvias del fin de semana, el tiempo se mantiene inestable, con mucha nubosidad, humedad y precipitaciones que se mantendrán durante las próximas horas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre se espera una jornada fresca y húmeda en el AMBA, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones, con una posibilidad que alcanzará entre 40% y 70%.

Minutos antes de las 8 de la mañana, el SMN registró un 90% de humedad, una muestra del ambiente pesado que se presenta durante la jornada. En ese momento, la temperatura se mantenía en 16 grados.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias?

El mal tiempo, con lluvias intermitentes, no se limitará a este lunes. Los diferentes pronósticos anticipan que las precipitaciones podrían extenderse durante más días de esta semana.

Según datos del SMN, las precipitaciones continuarán durante buena parte del martes 29 de septiembre. Por la madrugada se prevé una probabilidad de tormentas de entre 40% y 70%, que también se mantendrá durante la mañana.

Hasta el mediodía, además, se espera viento fuerte del sur, con velocidades de entre 42 y 50 km/h. Ante estas condiciones, se recomienda tomar las precauciones necesarias y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico.

Se mantienen las lluvias intermitentes este lunes en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El tiempo empezará a mejorar desde la tarde-noche del martes

Durante la tarde, las tormentas irán perdiendo intensidad y el SMN anticipa chaparrones, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Al mismo tiempo, el viento del sur se intensificará y podría alcanzar entre 51 y 59 km/h, desplazando la nubosidad y las precipitaciones.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ya no se esperan nuevas lluvias. Aunque el viento continuará soplando con fuerza, ese sería el último tramo de inestabilidad antes de una mejora de las condiciones meteorológicas prevista para el miércoles.

Martes cambiante en Buenos Aires: el día iniciará con tormentas, pero hacia la noche estará despejado (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Tras las lluvias, bajará la temperatura en Buenos Aires





Después de las lluvias y tormentas, el tiempo empezará a mejorar en Buenos Aires a partir del miércoles.

La temperatura bajará respecto de los valores previstos para el martes y se instalará un ambiente más fresco, aunque sin nuevas precipitaciones durante los días siguientes.

Miércoles 30 de septiembre : será una jornada sin lluvias, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana y parcialmente nublado por la tarde y la noche. La temperatura estará entre 10 y 19 grados , con viento del sur de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas.

: será una jornada sin lluvias, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana y parcialmente nublado por la tarde y la noche. La temperatura estará , con viento del sur de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas. Jueves 1 de octubre : tiempo seco y con cielo algo nublado. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 18 grados. El viento soplará del sur y habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

: tiempo seco y con cielo algo nublado. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 18 grados. El viento soplará del sur y habrá de entre 42 y 50 km/h. Viernes 2 de octubre: tampoco se esperan precipitaciones. El día comenzará con 10 grados y alcanzará los 18 grados durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

En resumen, después de las lluvias llegará un cambio en el tiempo: Buenos Aires tendrá días más frescos y secos, con temperaturas máximas que rondarán entre los 18 y 19 grados.