PRONÓSTICO
Buenos Aires, pasado por agua este fin de semana: ¿Cuándo vuelve el sol?
El SMN advierte cambios en el clima en el AMBA para lo que resta del finde y también para los primeros días de la semana próxima.
El paraguas se volvió el gran protagonista de este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Desde temprano, el cielo se cargó de nubes y la lluvia se instaló para no soltar la jornada, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El dato que más preocupa a quienes tenían planes al aire libre es que el día no da tregua: la probabilidad de precipitación se sostiene firme en 10 a 40% durante toda la tarde y la noche.
El pronóstico para este sábado
- Mañana: 14°, lluvias débiles, probabilidad de precipitación de 10 a 40%, viento del suroeste de entre 23 y 31 km/h.
- Tarde: 15°, persisten las lluvias, probabilidad de 10 a 40%, viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.
- Noche: 14°, cielo nublado con chance de lloviznas, probabilidad de 10 a 40%, viento del oeste que baja a entre 13 y 22 km/h.
Recomendaciones para hoy
- Llevar paraguas o campera impermeable ante la persistencia de las lluvias.
- Extremar precaución al circular, por la calzada mojada.
- Abrigarse bien, ya que la sensación térmica se mantiene baja durante todo el día.
- Evitar dejar objetos sueltos al aire libre por las ráfagas de viento del sector oeste.
- Consultar el estado del tiempo antes de salir, sobre todo si hay planes al aire libre.
Cómo sigue el domingo en Buenos Aires
- Madrugada: 13°, lluvias, probabilidad de 10 a 40%, viento suave de entre 0 y 2 km/h.
- Mañana: 12°, cielo con viento y nubosidad, probabilidad de 0 a 10%, viento del norte de entre 7 y 12 km/h.
- Tarde: 18°, mejora el panorama con sol entre nubes, probabilidad de 0 a 10%, viento de entre 13 y 22 km/h.
- Noche: 14°, cielo nublado, probabilidad 0%, viento de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico para la semana que viene
Después del fin de semana lluvioso, el mapa del SMN muestra una semana próxima con más viento que agua.
- Lunes 17: máxima de 15° y mínima de 10°, sin lluvias por la mañana y baja probabilidad por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h.
- Martes 18: el día más movido de la semana, con probabilidad de tormenta de hasta 70%, vientos que llegarán a los 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.
- Miércoles 19: máxima de 13° y mínima de 10°, con lluvias moderadas durante todo el día.
- Jueves 20: salto térmico a 16° de máxima, con probabilidad de lluvia baja y ráfagas puntuales por la mañana.
- Viernes 21: cierre de semana con máxima de 14°, sin lluvias.