Buenos Aires, pasado por agua este fin de semana: ¿Cuándo vuelve el sol?

El paraguas se volvió el gran protagonista de este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Desde temprano, el cielo se cargó de nubes y la lluvia se instaló para no soltar la jornada, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El dato que más preocupa a quienes tenían planes al aire libre es que el día no da tregua: la probabilidad de precipitación se sostiene firme en 10 a 40% durante toda la tarde y la noche.

El pronóstico para este sábado

Mañana: 14°, lluvias débiles, probabilidad de precipitación de 10 a 40% , viento del suroeste de entre 23 y 31 km/h.

14°, lluvias débiles, probabilidad de precipitación de , viento del suroeste de entre 23 y 31 km/h. Tarde: 15°, persisten las lluvias, probabilidad de 10 a 40% , viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.

15°, persisten las lluvias, probabilidad de , viento del oeste de entre 23 y 31 km/h. Noche: 14°, cielo nublado con chance de lloviznas, probabilidad de 10 a 40%, viento del oeste que baja a entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico para hoy en Buenos Aires.



Recomendaciones para hoy

Llevar paraguas o campera impermeable ante la persistencia de las lluvias.

Extremar precaución al circular, por la calzada mojada.

Abrigarse bien, ya que la sensación térmica se mantiene baja durante todo el día.

Evitar dejar objetos sueltos al aire libre por las ráfagas de viento del sector oeste.

Consultar el estado del tiempo antes de salir, sobre todo si hay planes al aire libre.





Cómo sigue el domingo en Buenos Aires

Madrugada: 13°, lluvias, probabilidad de 10 a 40% , viento suave de entre 0 y 2 km/h.

13°, lluvias, probabilidad de , viento suave de entre 0 y 2 km/h. Mañana: 12°, cielo con viento y nubosidad, probabilidad de 0 a 10% , viento del norte de entre 7 y 12 km/h.

12°, cielo con viento y nubosidad, probabilidad de , viento del norte de entre 7 y 12 km/h. Tarde: 18°, mejora el panorama con sol entre nubes, probabilidad de 0 a 10% , viento de entre 13 y 22 km/h.

18°, mejora el panorama con sol entre nubes, probabilidad de , viento de entre 13 y 22 km/h. Noche: 14°, cielo nublado, probabilidad 0%, viento de entre 7 y 12 km/h.

La lluvia no da respiro y se estira hasta el domingo.

El pronóstico para la semana que viene

Después del fin de semana lluvioso, el mapa del SMN muestra una semana próxima con más viento que agua.

Lunes 17: máxima de 15° y mínima de 10°, sin lluvias por la mañana y baja probabilidad por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h.

máxima de 15° y mínima de 10°, sin lluvias por la mañana y baja probabilidad por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h. Martes 18: el día más movido de la semana, con probabilidad de tormenta de hasta 70% , vientos que llegarán a los 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h .

el día más movido de la semana, con probabilidad de tormenta de hasta , vientos que llegarán a los 41 km/h y ráfagas de hasta . Miércoles 19: máxima de 13° y mínima de 10°, con lluvias moderadas durante todo el día.

máxima de 13° y mínima de 10°, con lluvias moderadas durante todo el día. Jueves 20: salto térmico a 16° de máxima, con probabilidad de lluvia baja y ráfagas puntuales por la mañana.

salto térmico a de máxima, con probabilidad de lluvia baja y ráfagas puntuales por la mañana. Viernes 21: cierre de semana con máxima de 14°, sin lluvias.