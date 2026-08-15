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Sábado, 15 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PRONÓSTICO

Buenos Aires, pasado por agua este fin de semana: ¿Cuándo vuelve el sol?

El SMN advierte cambios en el clima en el AMBA para lo que resta del finde y también para los primeros días de la semana próxima.

Dayra, Arellano
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El paraguas se volvió el gran protagonista de este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Desde temprano, el cielo se cargó de nubes y la lluvia se instaló para no soltar la jornada, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El dato que más preocupa a quienes tenían planes al aire libre es que el día no da tregua: la probabilidad de precipitación se sostiene firme en 10 a 40% durante toda la tarde y la noche.

El pronóstico para este sábado

  • Mañana: 14°, lluvias débiles, probabilidad de precipitación de 10 a 40%, viento del suroeste de entre 23 y 31 km/h.
  • Tarde: 15°, persisten las lluvias, probabilidad de 10 a 40%, viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.
  • Noche: 14°, cielo nublado con chance de lloviznas, probabilidad de 10 a 40%, viento del oeste que baja a entre 13 y 22 km/h.

    El pronóstico para hoy en Buenos Aires.
    El pronóstico para hoy en Buenos Aires.

Recomendaciones para hoy

  • Llevar paraguas o campera impermeable ante la persistencia de las lluvias.
  • Extremar precaución al circular, por la calzada mojada.
  • Abrigarse bien, ya que la sensación térmica se mantiene baja durante todo el día.
  • Evitar dejar objetos sueltos al aire libre por las ráfagas de viento del sector oeste.
  • Consultar el estado del tiempo antes de salir, sobre todo si hay planes al aire libre.

Cómo sigue el domingo en Buenos Aires

  • Madrugada: 13°, lluvias, probabilidad de 10 a 40%, viento suave de entre 0 y 2 km/h.
  • Mañana: 12°, cielo con viento y nubosidad, probabilidad de 0 a 10%, viento del norte de entre 7 y 12 km/h.
  • Tarde: 18°, mejora el panorama con sol entre nubes, probabilidad de 0 a 10%, viento de entre 13 y 22 km/h.
  • Noche: 14°, cielo nublado, probabilidad 0%, viento de entre 7 y 12 km/h.
    La lluvia no da respiro y se estira hasta el domingo.
    La lluvia no da respiro y se estira hasta el domingo.

El pronóstico para la semana que viene

Después del fin de semana lluvioso, el mapa del SMN muestra una semana próxima con más viento que agua.

  • Lunes 17: máxima de 15° y mínima de 10°, sin lluvias por la mañana y baja probabilidad por la tarde-noche, con ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Martes 18: el día más movido de la semana, con probabilidad de tormenta de hasta 70%, vientos que llegarán a los 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.
  • Miércoles 19: máxima de 13° y mínima de 10°, con lluvias moderadas durante todo el día.
  • Jueves 20: salto térmico a 16° de máxima, con probabilidad de lluvia baja y ráfagas puntuales por la mañana.
  • Viernes 21: cierre de semana con máxima de 14°, sin lluvias.
El clima los próximos días, según el SMN.
El clima los próximos días, según el SMN.
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