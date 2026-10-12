Buenos Aires sigue con frío, nubes y lluvias: cuándo mejorará el tiempo, según el pronóstico del SMN

Las nubes y el fresco se volvieron una constante en Buenos Aires durante los últimos días, y muchos ya se preguntan cuándo llegará el tiempo más lindo para disfrutar de la primavera.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana inestable, con lloviznas durante este lunes, aunque ya se conoce desde qué día podría asomar el "solcito".

Para este feriado por el "Día de la Raza", las probabilidades de lluvia se ubican entre el 10% y el 40%, mientras que las temperaturas irán de una mínima de 9 °C a una máxima de apenas 16 °C.

Las lloviznas podrían extenderse durante la tarde y la noche, aunque la probabilidad bajaría al 10%. De todas formas, no hay alertas meteorológicas vigentes ni se esperan tormentas para la jornada.

Por qué siguen los días grises y frescos en Buenos Aires





Las jornadas nubladas tiene su explicación en el Mar Argentino, donde un anticiclón ubicado frente a la costa patagónica dificulta el avance de los sistemas que suelen cambiar las condiciones del tiempo.

A esto se suma el viento del este y sudeste, que se mantuvo durante los últimos días y provocó que el Río de la Plata comenzara el fin de semana largo con un nivel de agua más alto de lo habitual, aunque ya muestra señales de normalización.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana





El martes 13 llegará con un pequeño alivio: aunque todavía habrá nubes, aparecerán algunos ratos de sol y la temperatura podría alcanzar entre 17 y 18 °C. Por la noche, el cielo tenderá a despejarse.

El pronóstico del SMN advierte que podrían registrarse lluvias durante la mañana y la tarde, con probabilidades de hasta el 40%, en una jornada que estará marcada por un cielo mayormente nublado.

Pronóstico del tiempo para el lunes 12 y el martes 13 en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El miércoles 14 volverá a estar mayormente nublado, con mínimas de entre 11 y 14 °C, una máxima de 18 y chances de alguna lluvias aisladas por la tarde.

Para el jueves y el viernes se espera un panorama parecido, con temperaturas máximas de 18 a 19 °C y lluvias débiles durante la tarde.

Es importante remarcar que las precipitaciones serían escasas: se calcula entre 1 y 2 milímetros en la Ciudad y hasta 4 milímetros el jueves en Ezeiza.

Otro factor para seguir de cerca será el viento del este, que podría registrar ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora y favorecer una nueva crecida del río.

Por ahora, no se esperan fenómenos de intensidad suficiente para generar alertas, aunque conviene estar atentos a los avisos oficiales.

Cuándo volverán los días más cálidos a Buenos Aires





El próximo fin de semana todavía tendrá temperaturas frescas, con máximas de entre 17 y 19 °C y mínimas de 8 a 10 °C. La buena noticia es que se esperan más momentos de cielo despejado.

La mejora más marcada llegaría recién el lunes 19 de octubre, con el viento cambiando al noreste y una máxima que podría ubicarse entre los 20 y 21 °C. Así, el calorcito primaveral empezaría a ganar terreno.

Hasta entonces, el martes por la tarde aparece como el mejor momento para disfrutar un rato al aire libre.

Para el jueves y el viernes, en cambio, será mejor tener a mano una campera y un paraguas por si vuelven las lloviznas.