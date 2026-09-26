Buenos Aires y cuatro provincias en alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo y viento: ¿Cuándo llega la lluvia?

El sábado arrancó con buen tiempo en Buenos Aires y alrededores, pero el panorama cambiará en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo y ráfagas intensas para cinco provincias.

La advertencia del organismo climático rige para el domingo 27. En el Área Metropoliana de Buenos Aires (AMBA) también se esperan precipitaciones, aunque por ahora no rige una alerta de mayor intensidad para la región.

En la provincia de Buenos Aires, el aviso alcanza a sectores del norte y noroeste. Para esas áreas, el SMN anticipó "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

Según el pronóstico, estos fenómenos "podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas". Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

De esta manera, el clima "primaveral" que se vivió durante los últimos dos días en Buenos Aires y sus alrededores llegará a su fin. En el AMBA, las lluvias incluso podrían extenderse hasta el martes.

Qué localidades bonaerenses están bajo alerta amarilla por tormentas





La alerta alcanza a varias localidades bonaerenses, entre ellas General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Vedia, Junín, Chacabuco, Arrecifes, Ramallo, Pergamino, Carmen de Areco, Salto, San Pedro y Baradero.

La alerta amarilla que alcanza a estas zonas indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Las localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las tormentas (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Qué otras provincias están bajo alerta por tormentas fuertes

Además de Buenos Aires, el SMN mantiene bajo alerta amarilla a Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, San Luis y Córdoba. La cobertura y los horarios varían según cada provincia:

Entre Ríos : la advertencia comienza durante la noche de este sábado y continuará el domingo, desde la madrugada hasta la tarde. Alcanza a gran parte del territorio provincial.

: la advertencia comienza durante la noche de este sábado y continuará el domingo, desde la madrugada hasta la tarde. Alcanza a gran parte del territorio provincial. La Pampa : la alerta estará vigente durante la noche del domingo 27 y también se extenderá al lunes 28, principalmente durante la mañana y la tarde. Abarca buena parte de la provincia, incluida la zona de Santa Rosa.

: la alerta estará vigente durante la noche del domingo 27 y también se extenderá al lunes 28, principalmente durante la mañana y la tarde. Abarca buena parte de la provincia, incluida la zona de Santa Rosa. Santa Fe : el aviso rige para sectores del sur y sudoeste provincial, con vigencia durante la madrugada y la tarde del domingo.

: el aviso rige para sectores del sur y sudoeste provincial, con vigencia durante la madrugada y la tarde del domingo. San Luis : la zona alcanzada se concentra principalmente en el este y sudeste de la provincia.

: la zona alcanzada se concentra principalmente en el este y sudeste de la provincia. Córdoba: la alerta comprende un sector del extremo sur y estará activa durante la madrugada y la noche del domingo, además de la tarde del lunes.

En las áreas alcanzadas por la advertencia, se prevén entre 20 y 50 milímetros de lluvia acumulada, aunque los registros podrían ser mayores de manera puntual.

Asimismo, Neuquén y Chubut mantienen para este domingo una alerta amarilla por lluvias.

Las alertas por tormentas activas para el domingo 26 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas



Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda tomar algunas precauciones para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas:

Protegé tu casa: asegurá o guardá objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos. Mantenete alejado de puertas y ventanas y, si entra agua a la vivienda, cortá la electricidad.

Evitá salir: siempre que sea posible, permanecé en un lugar cerrado. Tampoco saques la basura, ya que puede obstruir desagües y sumideros.

Si tenés que manejar: reducí la velocidad, mantené una mayor distancia con otros vehículos y circulá con las luces bajas. Si las ráfagas son muy fuertes, buscá un lugar seguro para detenerte.

No busques refugio debajo de árboles: también es importante alejarse de postes, carteles, marquesinas y otros elementos que puedan caer por efecto del viento. Evitá además las zonas que suelen inundarse.

Tené preparado lo necesario: es conveniente contar con agua, alimentos que no necesiten refrigeración, un botiquín, una linterna y una radio a pilas. También se recomienda cargar los celulares antes de que llegue el temporal.

Mantenete informado: tené a mano los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía de tu localidad y seguí las indicaciones de las autoridades durante el evento



