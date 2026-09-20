CABA redujo 70% los reclamos por basura y refuerza los controles sobre comercios y empresas

Los reclamos y solicitudes de los vecinos vinculados con la basura en la Ciudad de Buenos Aires cayeron 70% entre enero y julio de este año, según datos difundidos por el Gobierno porteño. Los registros pasaron de más de 65.000 incidencias al comienzo del año a menos de 20.000 en julio, mientras que la efectividad de respuesta alcanzó el 92%.

Los datos reúnen los reportes realizados a través de distintos canales de atención, entre ellos Boti, BAX, la línea 147 y la plataforma de Gestión Colaborativa.

La baja también se reflejó en las redes sociales. Las incidencias relacionadas con la limpieza pública en X, Instagram, Facebook y TikTok tocaron un pico de 7.483 reportes en febrero y descendieron hasta 1.877 en agosto, una reducción del 75%.

Otro indicador citado por la administración porteña muestra una caída en las deficiencias por basura diseminada fuera de los contenedores: entre abril y agosto, esos registros bajaron 65% en el conjunto de la Ciudad. Según el Gobierno, la evolución responde a una estrategia que combina controles territoriales, seguimiento de las empresas concesionarias, incorporación de tecnología y participación de los vecinos.

Qué controles se aplican a comercios y empresas

La Ciudad reforzó el seguimiento de las empresas privadas encargadas de la recolección. La Secretaría de Higiene controla los recorridos, el barrido, la limpieza de residuos diseminados y el lavado de los contenedores, además de aplicar las penalizaciones previstas en los contratos cuando detecta incumplimientos.

También se incorporaron cámaras de supervisión con inteligencia artificial en los camiones recolectores y herramientas de análisis de datos para monitorear distintos aspectos del servicio. Los operativos se concentran en los sectores de mayor demanda, como zonas residenciales de alta densidad, corredores gastronómicos y áreas comerciales.

El secretario de Higiene, Matías Lanusse, señaló que también se reforzaron las cuadrillas de limpieza y recolección de acuerdo con las características de cada zona.

A qué hora se puede sacar la basura en CABA

La basura húmeda puede sacarse de domingo a viernes entre las 19 y las 21. El horario está establecido por normativa desde 2001 y fue ampliado en 2020 para extender la ventana disponible para los vecinos.

El esquema responde, entre otros factores, a la logística del servicio: cada noche circulan más de 250 camiones pesados destinados a la recolección, por lo que realizar el operativo durante el día tendría un impacto mayor sobre el tránsito. La concentración de la disposición en una franja determinada también busca reducir el tiempo que los residuos permanecen en la vía pública y evitar olores, plagas y desparramo.

Para los comercios que terminan su actividad antes de las 19 existen alternativas como reorganizar los turnos, reducir los residuos generados o contratar servicios habilitados para el retiro.

"La Ciudad amanece todos los días limpia y el desafío que asumimos es mantenerla limpia incluso durante las horas más críticas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Cuánto bajaron los reclamos por basura

Los principales indicadores difundidos por el Gobierno porteño muestran:

70% menos de reclamos y solicitudes entre enero y julio

menos de reclamos y solicitudes entre enero y julio Más de 65.000 incidencias en enero

en enero Menos de 20.000 en julio

en julio 92% de efectividad en la respuesta a los reclamos

de efectividad en la respuesta a los reclamos 75% menos de reportes sobre limpieza en redes sociales entre el pico de febrero y agosto

menos de reportes sobre limpieza en redes sociales entre el pico de febrero y agosto 65% menos de deficiencias por basura fuera de los contenedores entre abril y agosto

Qué opinan los porteños sobre las sanciones

Un estudio de la consultora Aresco (Julio Aurelio), realizado sobre 2.800 casos en la Ciudad, indicó que el 62,4% de los encuestados está de acuerdo con aumentar los controles y aplicar sanciones a quienes incumplan las normas para disponer los residuos. Entre las conductas contempladas aparecen sacar la basura fuera del horario permitido y desbordar los contenedores domiciliarios.

La Ciudad también informó que mantiene instancias de capacitación y orientación con comercios, cámaras empresarias, administradores de edificios y el SUTERH para facilitar el cumplimiento de las reglas.

Cuántos comercios fueron clausurados

Desde el comienzo de los controles intensivos se registraron 756 clausuras preventivas, de acuerdo con la información oficial. La cifra equivale al 0,5% de los aproximadamente 150.000 comercios que funcionan en la Ciudad.

La administración de Jorge Macri sostiene que los operativos apuntan especialmente a los establecimientos que reinciden en incumplimientos.