Cada argentino come 400 huevos al año y el país es líder en el consumo mundial

En el marco de la Semana Mundial del Huevo, la revisión de viejas creencias sobre su impacto en la salud volvió a poner en valor a este alimento por sus aportes nutritivos, su versatilidad y su accesibilidad económica. En ese escenario, la Argentina ocupa un lugar de vanguardia a nivel internacional al registrar el mayor consumo per cápita del mundo, con una marca cercana a las 400 unidades por persona al año.

El indicador nacional marca una diferencia significativa en la comparación regional. Mientras el promedio en América Latina ronda los 304 huevos por habitante, las mediciones de los países vecinos ubican a Brasil con aproximadamente 283 unidades y a Chile con 251. De esta manera, el consumo argentino supera en alrededor de un 40% al registro brasileño y en casi un 60% al chileno.

El protagonismo del producto en la mesa cotidiana responde en gran medida a su densidad nutricional. Una porción de dos huevos -equivalente a unos 100 gramos- aporta cerca de 13 gramos de proteínas de alta calidad, además de vitaminas B12 y D, ácido fólico y biotina.

Asimismo, provee minerales esenciales como fósforo, hierro, zinc y selenio, junto con un importante aporte de colina, nutriente clave para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

Liderazgo productivo, volumen de producción y controles del SENASA





La preponderancia en la demanda se sostiene sobre un sólido aparato productivo interno. Durante el último año, el plantel nacional de gallinas ponedoras superó los 62 millones de aves, lo que representó un incremento cercano al 9%, mientras que las proyecciones para 2026 prevén alcanzar un parque de entre 65 y 67 millones de ejemplares.

El protagonismo del huevo en la mesa cotidiana de los argentinos responde en gran medida a su densidad nutricional.

En términos de volumen, la producción argentina cerró 2025 en torno a los 19.000 millones de huevos y para este año se proyecta superar la barrera de los 20.000 millones de unidades. Geográficamente, las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos concentran cerca del 70% de la producción total del país.

Este volumen de escala requiere de un estricto trabajo sanitario en las granjas mediante programas de vacunación, esquemas de bioseguridad, monitoreo permanente y la labor de profesionales veterinarios.

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) establece los requisitos sanitarios y de bioseguridad obligatorios para los establecimientos avícolas, con el objetivo de preservar el estatus sanitario de la producción nacional y garantizar los estándares requeridos para la comercialización de alimentos de consumo masivo.

Los mitos más frecuentes sobre el consumo de huevo





A partir de la difusión de nueva evidencia científica, los especialistas repasaron cinco nociones erróneas asociadas históricamente al alimento: