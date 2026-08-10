Cada vez más familias no llegan a pagar sus deudas: en qué provincias golpea más fuerte

La morosidad de las familias argentinas dejó de ser un número único para convertirse en un mapa desigual. Detrás del promedio nacional del 17,5%, conviven realidades que se triplican entre sí: mientras en La Pampa la mora por monto es del 9,1%, en La Rioja trepa al 24,5%. En otras palabras, que una familia esté al día con sus deudas depende, y mucho, de la provincia en la que vive. Así lo revela el último informe de Eco Go junto a la Universidad Austral, que sigue mes a mes el crédito a las personas físicas a partir de datos del BCRA.

El relevamiento marca que la deuda irregular se concentra en dos terrenos que suelen ir de la mano: las provincias más chicas y el crédito por fuera de los bancos. Son los dos ejes de una misma fragilidad, y explican por qué el deterioro no se reparte parejo por el territorio.

Un país partido en dos por la mora

Según el informe, las jurisdicciones con mayor mora por monto son La Rioja (24,5%), San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%): provincias de economías pequeñas, donde una porción alta del crédito informado ya está en situación irregular. En el otro extremo aparecen los distritos más grandes y de mayor actividad, con La Pampa (9,1%), la Ciudad de Buenos Aires (11,9%) y Entre Ríos (13,4%) como los de mejor comportamiento de pago.

Esa brecha no es un detalle estadístico: implica que en las provincias más golpeadas casi uno de cada cuatro pesos prestados no se está pagando, más del doble que en las de mejor desempeño. El dato refuerza la idea de que la capacidad de las familias para sostener sus deudas está atada a la fortaleza económica de cada región, y que las jurisdicciones con estructuras productivas más débiles son también las más expuestas cuando el ingreso no alcanza.

Las fintech, el crédito que menos se paga

El segundo eje es el que más despega a este informe del diagnóstico habitual. La mora no es igual en todos los tipos de crédito: en el sistema financiero tradicional -los bancos- se ubica en el 15,2%, pero entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC) -las fintech, las plataformas de préstamos entre particulares y las tarjetas no bancarias- salta al 31%, más del doble. Es decir, en ese segmento uno de cada tres pesos prestados no se devuelve.

El punto es que ese crédito más caro y menos regulado suele ser el que se usa donde el banco no llega. Y son justamente las provincias más chicas las que más dependen de él: en La Rioja, por caso, los proveedores no financieros explican el 34,8% del crédito, la proporción más alta del país. Ahí se cierra el círculo que plantea el informe: en los distritos más frágiles, las familias recurren más al crédito caro, y ese crédito es precisamente el que peor se paga.

Por eso, más que un problema de "cuánta" mora hay, lo que muestra el relevamiento es un problema de dónde y de qué tipo: una morosidad que se ensaña con las economías regionales más débiles y con el financiamiento por fuera del circuito bancario. Dos caras de una misma grieta que, mes a mes, se sigue ensanchando.