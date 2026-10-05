Calendario de ANSES octubre 2026: todas las fechas de pago de jubilaciones, AUH, SUAF y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya difundió las fechas correspondientes a las distintas prestaciones que se abonarán durante el mes.

Octubre tendrá un esquema de pagos organizado de acuerdo con el último número del DNI de cada titular.

El cronograma contempla jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, AUE, Asignación Prenatal, SUAF, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.

Además, el calendario contempla otros beneficios con períodos de acreditación específicos.

PNC: cuándo cobran en octubre





Las Pensiones No Contributivas comenzarán a pagarse durante la primera semana del mes.

Las fechas fueron distribuidas de acuerdo con grupos de dos terminaciones:

DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI 4 y 5: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre.





Jubilaciones: fechas según el haber





Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo tendrán sus depósitos entre el 8 y el 22 de octubre.

El esquema será:

DNI 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI 9: jueves 22 de octubre.





Para quienes superan el haber mínimo, los pagos se realizarán entre el 23 y el 29 de octubre:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

viernes 23 de octubre. DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.





PUAM, AUH y SUAF: un mismo cronograma





La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) comparten el mismo esquema de acreditación durante octubre.

Las fechas son:

DNI 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI 9: jueves 22 de octubre.





De esta manera, se evita repetir el mismo calendario para cada prestación y se mantiene la información completa sobre las fechas de cobro.

AUE y Asignación Prenatal





La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá un cronograma diferente al de AUH, PUAM y SUAF.

DNI 0: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI 1: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI 2: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI 3: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI 4: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI 5: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI 6: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI 7: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI 8: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. DNI 9: viernes 23 de octubre.





En el caso de la Asignación Prenatal, las fechas se agrupan de a dos terminaciones:

DNI 0 y 1: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI 2 y 3: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI 4 y 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI 6 y 7: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI 8 y 9: martes 20 de octubre.





Prestación por Desempleo: las fechas de pago





La Prestación por Desempleo tendrá un esquema agrupado de a dos terminaciones:

DNI 0 y 1: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. DNI 2 y 3: viernes 23 de octubre.

viernes 23 de octubre. DNI 4 y 5: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI 6 y 7: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI 8 y 9: miércoles 28 de octubre.





Cuánto cobran los jubilados y titulares de la AUH





En octubre, el haber mínimo jubilatorio será de $435.749, mientras que la PUAM alcanzará $348.599.

La AUH general tendrá un valor de $156.588 por hijo.

También continuará el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Quienes cobran hasta el haber mínimo reciben el bono completo. Entre $435.749 y $505.749, el adicional es proporcional.

Por encima de $505.749, el bono no corresponde.

Así, un jubilado que percibe la mínima tendrá $435.749 de haber más $70.000 de bono, por un total de $505.749.

Cómo se paga la AUH y cuánto suma la Tarjeta Alimentar





ANSES deposita el 80% de la AUH, unos $125.270, y mantiene retenido el 20% restante.

Ese monto se libera mediante los controles de salud y escolaridad correspondientes.

La Tarjeta Alimentar establece distintos importes según la cantidad de hijos:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más: $149.425.





Durante octubre no se paga aguinaldo.

El incremento mensual es del 1,66%, calculado a partir del IPC de agosto y establecido en el Decreto 274/2024 y las resoluciones ANSES 284/2026 y 283/2026.

Otros beneficios que se pagan durante octubre





El calendario también contempla prestaciones con períodos de acreditación más amplios:

Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: del 9 de octubre al 10 de noviembre.

por matrimonio, nacimiento y adopción: del 9 de octubre al 10 de noviembre. Asignación por Maternidad: del 14 de octubre al 10 de noviembre.

del 14 de octubre al 10 de noviembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 10 de noviembre.





En los tres casos, el pago corresponde a todas las terminaciones de DNI.

El desempleo con planes de pago único o cuotas extraordinarias no aparece en el calendario difundido para octubre. Su situación debe consultarse en Mi ANSES.

Las Becas Progresar se confirmarán a mediados de mes.

Calendario de la ANSES octubre 2026.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social





Los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social tienen una fecha única de pago a principios de octubre.

El monto es de $78.000 fijos y no recibe aumentos por movilidad.

La fecha correspondiente debe confirmarse directamente en Mi ANSES.

El Gobierno mantuvo el bono de $70.000 destinado a los haberes más bajos y señaló que se acredita automáticamente junto con el haber.

Desde la implementación del Decreto 274/2024, los haberes se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación, utilizando el índice correspondiente a dos meses anteriores.

Por eso, los importes pueden modificarse de un mes a otro. Para conocer la liquidación individual, es necesario revisar la información disponible en Mi ANSES.