Calendario de ANSES: ¿Quiénes cobran la jubilación este viernes 21 de agosto?

La semana de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llegó a su fin, y luego de este viernes 21 de agosto, restará que perciba su haber un solo grupo de jubilados de la mínima.

Corresponde que obtengan el pago automático con bono y aumento. Mientras que el primero se mantiene en $70.000, el segundo se ajusta bajo la fórmula de movilidad vigente.

Los jubilados que cobran con bono y aumento hoy, viernes 21 de agosto





Este viernes 21 de agosto tienen liquidados sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 8.

Valores de agosto: cuánto se percibe entre haber y bono





Con la aplicación de la pauta de movilidad del 1,89% vinculada al IPC y el bono de refuerzo de $70.000, los valores a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilaciones mínimas: perciben una base previsional de $419.775,93 , que asciende a un total de $489.775,93 al contemplar el bono completo de $70.000.

Jubilaciones que superen la mínima: quienes cobren montos ubicados entre $419.775,93 y $489.775,93 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.

Viernes 21 de agosto para jubilados: ¿Quiénes cobran?

Pasos para consultar la fecha y el lugar de cobro en mi ANSES





Para corroborar la acreditación y el banco asignado, podés seguir este procedimiento en línea: