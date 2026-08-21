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Viernes, 21 de agosto de 2026

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DETALLES

Calendario de ANSES: ¿Quiénes cobran la jubilación este viernes 21 de agosto?

Consultá los montos finales que se depositan hoy con el ajuste por movilidad y el bono extraordinario, según el cronograma de la ANSES.

Lucía Reppin
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La semana de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llegó a su fin, y luego de este viernes 21 de agosto, restará que perciba su haber un solo grupo de jubilados de la mínima.

Corresponde que obtengan el pago automático con bono y aumento. Mientras que el primero se mantiene en $70.000, el segundo se ajusta bajo la fórmula de movilidad vigente.

Los jubilados que cobran con bono y aumento hoy, viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto tienen liquidados sus haberes los siguientes beneficiarios:

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 8.

Valores de agosto: cuánto se percibe entre haber y bono

Con la aplicación de la pauta de movilidad del 1,89% vinculada al IPC y el bono de refuerzo de $70.000, los valores a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilaciones mínimas: perciben una base previsional de $419.775,93, que asciende a un total de $489.775,93 al contemplar el bono completo de $70.000.

  • Jubilaciones que superen la mínima: quienes cobren montos ubicados entre $419.775,93 y $489.775,93 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.

Los jubilados que cobran con bono y aumento hoy, viernes 21 de agostoEste viernes 21 de agosto tienen liquidados sus haberes los siguientes beneficiarios:Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 8.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Valores de agosto: cuánto se percibe entre haber y bonoCon la aplicación de la pauta de movilidad del 1,89% vinculada al IPC y el bono de refuerzo de $70.000, los valores a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:Jubilaciones mínimas: perciben una base previsional de $419.775,93, que asciende a un total de $489.775,93 al contemplar el bono completo de $70.000.Jubilaciones que superen la mínima: quienes cobren montos ubicados entre $419.775,93 y $489.775,93 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.Viernes 21 de agosto para jubilados: ¿Quiénes cobran?
Viernes 21 de agosto para jubilados: ¿Quiénes cobran?

Pasos para consultar la fecha y el lugar de cobro en mi ANSES

Para corroborar la acreditación y el banco asignado, podés seguir este procedimiento en línea:

  1. Ingresar a anses.gob.ar o abrir la aplicación mi ANSES.

  2. Iniciar sesión digitando tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  3. Ir al menú Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y lugar de cobro.

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